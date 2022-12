Brasil 4 e Coreia do Sul 1. Quartas de final à vista.

Quartas de final, aí vamos nós. Já no primeiro tempo, o Brasil garantiu classificação para as quartas de final da Copa do Catar após golear a Coreia do Sul por 4 a 1 na tarde da terça-feira, 5.

A seleção brasileira fez seu melhor jogo no Catar, goleou a Coreia do Sul por 4 a 1 nesta segunda-feira e avançou às quartas de final da Copa do Mundo. Os gols foram de Vini Júnior, Neymar, Richarlison e Paquetá – Paik Seung-Ho descontou. Reforçado pelas voltas de Danilo e do próprio Ney, o time brasileiro definiu a partida ainda na primeira etapa, quando fez os quatro gols e chamou a atenção pelo grande volume ofensivo no estádio 974. A busca pelo hexa agora segue contra a Croácia, que eliminou o Japão nas oitavas.

O próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo será nesta sexta-feira, dia 9 de dezembro, quando a equipe enfrentará a Croácia, às 12h (de Brasília), no estádio Cidade da Educação, pelas quartas de final da competição.