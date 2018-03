Conveniados da Amil se queixam de demora

A principal queixa é contra a demora para fazer a ficha, inclusive em casos de urgência. Relatos dão conta de apontar que em algumas situações a demora chega a 30 minutos.

“No meu caso que aproveito um tempo livre do trabalho para me consultar, perco horas dentro do hospital. Eles podiam melhorar isso”, falou Cristiano Almeida.

Quem precisou de um atendimento de emergência também protesta. “Estive com um primo no Metropolitano com fortes dores nas costas e só para fazer a ficha foi um tormento. Eles têm condições e precisam melhorar. Pagamos caro pelo convênio”, declarou.

A assessoria de imprensa dos hospitais foi procurada, mas não se manifestou até o fechamento da edição na quinta-feira, 15.

Na sexta-feira, 16, encaminharam duas respostas:

O Hospital de Clínicas Caieiras informa que não consta registro de reclamação de pacientes referente ao tempo de espera na unidade. Os casos em que há risco iminente de morte têm sempre atendimento imediato.

O Hospital e Maternidade Metropolitano informa que não consta, em seus canais de atendimento, registro de reclamação de pacientes referente ao tempo de espera na unidade. A instituição esclarece, ainda, que as emergências – quando há risco iminente de morte – têm tratamento imediato sempre.