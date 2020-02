Contribuintes alegam falta de informação sobre parcelamento de impostos

Segundo os cidadãos, durante a divulgação feita pela prefeitura sobre o desconto para pagamento a vista com a possibilidade de parcelamento por meio do cartão de crédito, não foi informado as taxas cobradas pela administradora. “As pessoas correram para garantir os 15% de desconto, mas existem juros do cartão sobre o valor parcelado. Em alguns casos, fica mais caro utilizar essa opção. Acho que faltou explicar um pouco melhor”, disse Cintia Silva.

Como ela, outros contribuintes também reclamaram. “Ninguém falou que é cobrado taxa. Para piorar, ninguém sabe dizer quanto, apenas se descobre na hora que passar o cartão”, relatou outro cidadão.

O prefeito Gersinho Romero foi procurado para se manifestar e explicou que disponibilizou a possibilidade de pagamento por cartão em razão de uma portaria baixada pelo Banco Central onde diz que que taxas de serviços públicos os bancos não recebem mais. “Foi dado 15% de desconto no IPTU para pagamento a vista. Muitos munícipes reclamavam porque não conseguiam pagar o carnê nos bancos. Nesse sentido, trouxe empresas no segmento de cartões para permitir o pagamento com o cartão sem precisar ir a Lotérica”, esclareceu.

Quanto aos juros, disse que é normal existir a cobrança administrativa da operadora do cartão. “Por isso, as pessoas precisam analisar se vale a pena parcelar pelo cartão. Em muitos casos, a melhor opção é pagar as parcelas do carnê em 12 vezes”, concluiu Gersinho.