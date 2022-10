Contra o racismo e a exclusão

Em cartaz até 30 de outubro no Teatro Pequeno Ato, região central de São Paulo, “Saiba o seu lugar!” é um espetáculo solo com o ator Chico Sant’Anna sendo um grito dos pretos contra a violência sofrida de forma contundente. O texto do argentino Santiago Serrano e direção de Sérgio Sartório, foi inspirado no clássico “O Canto do Cisne”, de Tchekhov.