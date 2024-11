Contra a ditadura da balança

Foto: Matheus José Maria

Montagem reflete a exaltação da magreza e critica ideais impostos à mulheres

A partir de 6 de dezembro o SESC Belenzinho, em São Paulo, recebe o espetáculo “Chef Psi – Como Comer Como Como” cujo texto propõe uma reflexão dos impactos culturais e sociais na relação da mulher com a alimentação.

A montagem é protagonizada por Maíra Maciel sendo inspirada nas experiências da própria atriz a qual convive com anorexia nervosa desde adolescente. Tati Caltabiano assina a direção sendo uma crítica ao culto à magreza e ao corpo ideal imposto por uma sociedade opressora tocando em temas sensíveis como objetificação e silenciamento feminino.

Além de atriz, Maíra Maciel é psiquiatra e psicanalista e as sessões com pacientes que lutam contra pressões relacionadas à imagem corporal foram fundamentais para enriquecer o texto. Outro fator que torna “Chef Psi – Como Comer Como Como” interessante foi a inspiração em técnicas das artes clássicas japonesas na preparação corporal.

De acordo com Tati Caltabiano mergulhar no treinamento de educação corporal japonesa com a preparadora Renata Asato foi fundamental para aproximar o espetáculo de uma proposta mais ritualística, sendo possível entender como a aneroxia está relacionada ao controle, ao minimalismo e ao perfeccionismo.

“Quando Maíra me apresentou o texto, o que podemos chamar de um primeiro tratamento, ali já estava apontado uma obsessão da Chef Psi pela cultura japonesa como um ideal de perfeição: a culinária, o zen, os rituais de harakiri, os samurais. A proposta de encenação então parte daí, da pesquisa dessas referências e de como trazê-las para o corpo e para a cena” explica Caltabiano, destacando a relação do propósito do espetáculo de ampliar o olhar para questões sociais e culturais em relação à comida.

“Chep Psi – Como Comer Como Como” fica em cartaz no SESC Belenzinho, zona leste de São Paulo, somente até 15 de dezembro.

SERVIÇO

Espetáculo Chef Psi – Como comer como como no Sesc Belenzinho

Temporada: De 6 a 15 de dezembro – Sextas e sábados às 21h30 e domingos às 18h30

Duração: 60 minutos.

Ingressos: R$ 50,00 (inteira), R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 15,00 (credencial plena)

Sesc Belenzinho – R. Padre Adelino, 1000 – Belenzinho

Transporte Público

Metrô Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)