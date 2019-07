Conta de luz terá bandeira amarela no mês de julho

De acordo com o órgão, a previsão hidrológica aponta tendência de redução nos níveis dos principais reservatórios de hidrelétricas, com vazões abaixo da média, dado que julho é um mês de seca típica em importantes bacias hidrográficas do país.

“Esse cenário requer o aumento da geração termelétrica, o que influenciou o aumento do preço da energia (PLD) e dos custos relacionados ao risco hidrológico (GSF)”, diz a Aneel.

Até abril deste ano, a bandeira utilizada foi a verde. Com o final das chuvas, ficou no patamar amarelo em maio. No mês passado, uma melhoria nas precipitações ainda levou a uma inesperada bandeira verde em junho.

Valores por bandeira

Custo por 100 kWh consumidos, de acordo com informações da Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica:

Bandeira verde – Sem custo

Bandeira amarela – R$ 1,50

Bandeira vermelha 1 – R$ 4

Bandeira vermelha 2 – R$ 6