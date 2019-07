Conta de luz sobe outra vez e ficará mais cara em agosto

De acordo com a Aneel, a decisão foi tomada por conta da diminuição do volume de chuvas e pela chegada do período de seca. Por esses fatores, há possibilidade de aumento no acionamento das usinas termelétricas, que geram energia a um custo mais alto que as hidrelétricas.

Em julho, os consumidores pagaram taxa extra de R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos, já que o mês teve bandeira amarela.

Em maio deste ano, o valor das bandeiras tarifárias subiu. A amarela passou de R$ 1 para R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos, enquanto a vermelha patamar um encareceu de R$ 3 para R$ 4. Na categoria mais cara, aumentou de R$ 5 para R$ 6. No caso da bandeira verde, não há cobrança extra.