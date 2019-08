Conta de luz de clientes da Elektro ficará mais barata

As contas de energia vão ficar mais baratas nos 228 municípios atendidos pela Elektro, sendo 223 no estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. O valor cobrado pelo consumo a partir de 27 de agosto terá uma redução média de 8,32%. A divulgação foi feita na terça-feira, 20, pela Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica, que homologou as novas tarifas.