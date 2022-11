Valor do quilo passa de R$ 3,7842 para R$ 3,5842 por quilo a partir de amanhã.

O GLP vendido pela Petrobras às distribuidoras fica 6% mais barato a partir desta quinta-feira (17). O gás liquefeito de petróleo é o gás de cozinha vendido em botijão.

Com a redução, o preço médio cobrado das distribuidoras pela estatal passa de R$ 3,7842 para R$ 3,5842 por quilo – equivalente a R$ 46,59 por 13 quilos (o peso do conteúdo do botijão comum). É a segunda queda no preço do gás este mês.

Fonte G1

