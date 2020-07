Consumo de frutas fortalece o organismo

Itens como limão, tangerina poncã e mamão papaia, por exemplo, são saborosos e ricos em diversos nutrientes que fortalecem o corpo. Muitas são ricas em vitamina C e essenciais nesse momento de pandemia pela Covid-19. Confira as dicas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, com informações sobre os nutrientes encontrados em diversas frutas da safra atual.

Carambola

A fruta é rica em fibra, que auxilia na boa digestão e evita a absorção do colesterol ruim pelo intestino, além de conter antioxidantes naturais, principalmente vitamina C, que ajudam a desenvolver resistência contra agentes infecciosos e combatem os radicais livres que causam envelhecimento precoce.

É fonte de vitaminas do complexo B, como tiamina, riboflavina e piridoxina, que ajudam no metabolismo, de potássio, fósforo, zinco e ferro, auxiliando no bom funcionamento do organismo. Pode ser consumida in natura, em bolos, tortas, saladas entre outras preparações.

Limão

O limão é uma fruta cítrica que contém vitaminas do complexo B e vitamina C, através disso têm propriedades antioxidantes e anticancerígenas. Auxilia também no fortalecimento do sistema imunológico. Toda a fruta, polpa, suco, casca e raspas, são utilizados para fins culinários de diversas formas.

Maçã

A maçã é uma fruta rica em antioxidantes, água e vitaminas. Pode ser consumida in natura, salada de frutas, pães, bolos, tortas, sucos e vitaminas, de preferência com casca. Possui pectina, uma fibra solúvel que auxilia na diminuição do colesterol sanguíneo e no bom funcionamento intestinal, além de apresentar baixo índice glicêmico.

Mamão papaia

É rico em vitaminas, principalmente a vitamina C que é antioxidante, auxilia no combate aos radicais livres e fortalece o sistema imunológico e a vitamina A, que é importante para a saúde da pele e da visão. As fibras encontradas em grande quantidade, ajudam no bom funcionamento intestinal. O mamão pode ser consumido in natura ou em vitaminas, bolos e doces.

Tangerina poncã

A fruta é rica em vitamina C, que auxilia no fortalecimento do sistema imunológico e combate aos radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce. É fonte de fibras, que ajudam a manter o bom funcionamento intestinal.

A tangerina também contém minerais como ferro, cálcio, magnésio e potássio. A fruta é versátil e pode ser utilizada na culinária em bolos, tortas, saladas e, na sua melhor forma, in natura.