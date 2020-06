Construtora Plantar segue cronograma de obras

Tão logo a pandemia foi declarada, o trabalho ficou suspenso por 15 dias, mas atendendo ao pedido dos próprios colaboradores, a Plantar retomou as atividades tornando obrigatório o uso de máscara por parte dos trabalhadores, bem como a disponibilização de álcool em gel pelos canteiros das obras. Os funcionários também foram orientados quanto ao distanciamento mínimo recomendado e, dessa forma, retomaram o serviço, sem nenhuma adversidade.

“Estamos seguindo todas as recomendações. Distribuímos máscaras a nossos colaboradores e estamos supervisionando eles o tempo todo. As obras continuam, com todos os cuidados necessários”, enfatizou o engenheiro Wagner Mariano.

Com as vendas e obras iniciadas antecipadamente, o condomínio Alto de Franco, que já reuniu compradores para um café da manhã e apresentação do cronograma, está com 48% do estágio da obra concluído. A fase atual é de finalização de estrutura e continuação da parte de alvenaria.

Quem trafega pela Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332, entre Franco da Rocha e Francisco Morato, já consegue visualizar o empreendimento.

Em Caieiras, o trabalho se concentra na execução do muro de arrimo do 2° subsolo e preparação para início da execução da laje do 1°subsolo. O estágio atual é de 23%.

De acordo com os responsáveis pela obra, essa é uma fase que demanda esforço e tempo. “Pode parecer que está parado, mas não está. Esse trabalho de fundações exige mais tempo e atenção. Quero tranquilizar os compradores e informar que em pouco tempo já estaremos conseguindo visualizar a execução da superestrutura e o prédio começa a aparecer, a exemplo do Alto de Franco”, destacou Silvio José Soligo.