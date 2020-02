Construtora Plantar organizou visita em obras

O encontro aconteceu no próprio empreendimento e foi acompanhado por Silvio José Soligo, sócio proprietário ao lado de Lazinho José Zago Neto. O evento também contou com a presença de engenheiros da obra e o pessoal de marketing da empresa.

A iniciativa, muito elogiada pelos compradores, permitiu que eles definissem alguns detalhes da construção de sua unidade. “Isso foi prometido no momento da venda do apartamento e fazemos questão de cumprir”, declarou Silvio.

Os presentes puderam ver de perto o tamanho da sua unidade e conferir mais detalhes do empreendimento. “É a realização de um sonho para nós e a Plantar tem feito a diferença com iniciativas como essa”, disse Cesar Guedes.

Lucas Luciano de Moraes também elogiou o encontro. “É muito legal ver de perto o que estamos comprando, onde vamos morar. Muito contente com esse evento promovido pela construtora”, declarou.

Contente com o sucesso do encontro, Silvio reforçou o compromisso com seus clientes e o esforço para entregar tudo dentro do prazo. “É gratificante quando temos o trabalho reconhecido e elogiado. A Plantar agradece a presença de todos e reafirma o compromisso de entregar tudo dentro do prazo estipulado”, finalizou.