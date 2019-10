Construtora Plantar, evolução na arte de construir

Por trás da construtora estão Lazinho José Zago Neto, engenheiro civil, e Silvio José Soligo, administrador de empresas. Experientes no ramo e empreendedores por excelência, eles escolheram a região para mostrar seus mais novos prédios já conhecidos em Campinas, em várias cidades do interior de São Paulo, em Portugal e em outros países.

A história da Construtora Plantar teve início em 1977 com a SMECVIL – Serviço de Engenharia Mecânica e Civil Ltda, nome dado a primeira empresa que perdurou até até os dias atuais. Em boa parte desse período, o foco era a construção de prédios industriais. “Foram sete anos fazendo indústrias. Mas dentro desse contexto e tempo no ramo permitiram o surgimento de outros empreendimentos, consultorias, além de gerenciamento de shoppings, galerias e hotéis. Posso afirmar que temos grande influência do que existe de mais avançado atualmente em se falando de construção civil”, disse Lazinho, que tem mais de 40 anos atuando nesse setor.

Foi nessa caminhada de muito trabalho e sucesso que o atual sócio Silvio chegou para somar e qualificar projetos e idealizações da Construtora Plantar. “Juntos, passamos a construir edificações menores pelo interior de São Paulo e logo vimos que era o momento de dar um salto maior e está dando certo”, falou Lazinho.

A vinda para a região de Caieiras se deu após o encontro com uma corretora durante uma reunião que apresentou oportunidade de negócios em Franco da Rocha. “Chegamos aqui dessa maneira. Assim com um terreno que a empresa adquiriu, tudo começou e agora temos dois prédios de apartamentos em andamento e outros quatro em negociação”, explicou Silvio.

Demonstrando seriedade nos negócios, os sócios fazem questão de destacar que todos os trâmites legais que envolvem documentação, incorporação e venda foram cumpridos nos dois municípios que irão receber seus prédios. “Todas as etapas foram rigorosamente cumpridas. Tudo em conformidade com a lei e registrado em cartório para oferecer todas as garantias previstas ao comprador”, destacou Lazinho.

De acordo com os parceiros, os objetivos estão bem claros nas duas cidades com novas e modernas obras. “Nós tivemos uma vida profissional limpa. Com nosso know-how, estamos trazendo evolução na área. Caieiras e região estão sendo privilegiadas”, definiram.

Estrutura

Ao se instalar na região, pois a sede hoje está registrada em Franco da Rocha, a Construtora Plantar também abriu vagas de emprego no setor. Hoje, são 40 colaboradores trabalhando na obra e outros dez na área administrativa. “Todos são funcionários da Plantar. Não subcontratamos justamente para garantir a qualidade do produto final. Tanto que nossos produtos são supervisionados depois de prontos e nossos pós-vendas são área de destaque dentro da empresa”, revelou Silvio.

De acordo com Lazinho, outro diferencial é a entrega. “Nossos imóveis são entregues acabados e com possibilidade de personalização ao comprador. São eles que irão indicar, dentro dos inúmeros itens constantes no contrato, qual acabamento vão escolher”, destacou.

Filantropia

Com atuação no Brasil e outros países, a Construtora Plantar também cumpre seu papel filantrópico e da assistência a necessitados com aulas gratuitas de música a crianças carentes na região de Campinas. Para Caieiras e Franco da Rocha, os parceiros já têm locais definidos para ajudar pessoas e crianças carentes. “Queremos dar oportunidade de uma vida mais digna. Se pudermos colaborar nesse sentido, é o que iremos fazer. Queremos contribuir com entidades sérias”, finalizaram os sócios Silvio e Lazinho.