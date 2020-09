Construtora Plantar cumpre cronograma de obras

Na ‘Cidade dos Pinheirais’, a Plantar realiza a contenção taludes laterais, frontal e traseiro. Até o mês que vem estarão finalizados o muro de arrimo e a laje do 2º subsolo. Na sequência, terá início a instalação da laje do 1º subsolo e dos 1º e 2º andares. Até janeiro a programação prevê a conclusão da laje dos 3º, 4º e 5º andares.

De acordo com a construtora, paralelo ao que está sendo realizado também serão executadas a parte de alvenaria e acabamentos externos.

Nesta semana, a Plantar reabre no empreendimento de Caieiras o estande de vendas e visitas de interessados em adquirir um apartamento. A previsão de entrega está mantida para setembro de 2021.

Com as obras iniciadas antecipadamente, o condomínio Alto de Franco, que já reuniu compradores para um café da manhã e apresentação do cronograma tem previsão de entrega para fevereiro de 2021.

A fase de obras atual contempla a execução do contrapiso, instalações elétricas e hidráulicas, instalação de ferragem e caixaria da caixa d’água e alvenaria dos 9º, 10° e 11º andares.

De acordo com os responsáveis pelas obras, ambos empreendimentos seguem o cronograma de trabalho seguindo todas as recomendações feitas pelos órgãos de saúde. Durante as atividades os funcionários e prestadores de serviço foram orientados ao uso obrigatório de máscara e utilizar o álcool em gel espalhado pela construtora nos canteiros das obras. Os trabalhadores também estão inteirados quanto ao distanciamento mínimo recomendado.