Consequências da irresponsabilidade

Estamos diante de mais uma tentativa ‘lockdown’ em vários estados do país e a situação que tendenciava a melhorar em 2021 só está piorando. Com o vírus cada vez mais agressivo e letal, o número de mortes sobe cada vez mais e podemos chegar a 3 mil por dia no mês de março. É o que prevê o Ministério da Saúde.