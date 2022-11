Instituído oficialmente pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011, o dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro, faz referência à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. A data de sua morte motivou membros do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, em um congresso realizado em São Paulo, a elegerem a figura de Zumbi como um símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no Brasil, bem como da luta por direitos.

Por conta dessa data, o mês também é conhecido como “Novembro Negro” e é marcado por diversas ações e debates sobre questões de raça e racismo.

A entrevista desta semana vem ao encontro do propósito de conscientização e conversa com o ex-vereador por Caieiras, Agnaldo Correa Campos, com 59 anos.

Regional News: Como você analisa o racismo no Brasil?

Agnaldo: Sou totalmente contra tudo quanto é tipo de racismo e preconceito. Penso que essa questão esteja mais ligada à cultura ou à falta dela e à falta de respeito ao próximo. Afinal todos somos criaturas criadas por Deus, o que nos torna iguais tanto no sentido divino, como iguais também nos textos legais que tornaram crime o racismo.

Regional News: Você já foi vítima de racismo?

Agnaldo: Sim. Contudo vejo que o País e a Justiça precisam avançar mais nesse sentido, para que as vítimas de racismo consigam respaldo e não se sentirem injustiçados por conta da falta de punibilidade, aos que praticam os atos, pelo preconceito.

Regional News: qual o recado que gostaria de dar?

Agnaldo: Deus deu a vida a cada um de nós, para cada um cuidar dela. Deu o livre o arbítrio justamente para termos o direito de escolher, o direito de ir e vir. Ninguém pode impedir a nossa vontade própria. Contudo, o respeito e educação ao próximo, leva qualquer pessoa a qualquer lugar. Salve a nossa nação brasileira, salve, salve o nosso mundo, respeito é bom e todo mundo quer. Somos todos iguais, todos filhos de Deus. Ninguém é melhor que o outro, estamos aqui nesse planeta Terra só de passagem e quando partirmos daqui, não levaremos nada, apenas coisas boas que praticamos com amor.

