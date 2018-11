Conheça todos os detalhes do ‘Fiat Fastback’

Seguindo o conceito Wrap Around, uma linha circunda todo o modelo sem interrupções, dando a sensação de continuidade em todos os detalhes. No frontal, foram adotados novos posicionamentos para os dois grupos óticos em LED. O principal olhar, na parte superior, entrega as sensações de velocidade e elegância que marcam a personalidade imponente e, ao mesmo tempo, a humanidade. Logo baixo, o segundo grupo ótico é envolvido por um anel metálico que se integra à grade em lâminas horizontais e cria um desenho preciso entre as peças, trazendo refinamento e largura ao conjunto frontal.

Pela primeira vez, o logo FIAT aparece na parte superior da grade, em referência à essência do lettering original da marca. No canto esquerdo, a assinatura Fastback, inspirada em gestos velozes, reforça o caráter provocativo do modelo.

A traseira, com seu característico vidro fastback e caída dinâmica, surge com linhas ágeis, arrematando o visual de forte emoção. As lanternas de LED remetem ao conjunto dianteiro, carregadas de ousadia e refinamento. A força visual da parte inferior é acentuada com os escapes nas extremidades do para-choque. Na lateral direita, a assinatura Fastback também é revelada. Destacam-se ainda as rodas de liga leve 19 polegadas, com braços estruturados e superfícies precisas. As rodas são como um verdadeiro ornamento, meticulosamente coroadas pelo contraste entre os acabamentos, fosco e brilhante em perfeito equilíbrio.



Inédita, a cor metálica vibrante, Moonstone, foi cuidadosamente desenvolvida para criar um reflexo intenso e contraste marcante, como uma pedra preciosa. Na grade frontal, frisos, retrovisores, entre outros itens, a palheta de cores continua neutra, trazendo o Black Piano e o cromo acetinado. São tons que reforçam a sensação de contraste entre as superfícies. Toda a conceituação de Cores & Materiais foi baseada em uma joia, enaltecendo elementos de exclusividade e sofisticação.

Assim como no exterior, a parte interna é inspirada no design italiano, com superfícies fluidas e esculturais para criar a sensação de bem-estar, envolvimento e conforto. O ambiente de casa foi outra forte referência, com o toque do design dos produtos do nosso dia a dia. A simplicidade é uma característica forte do painel de instrumentos, sem perder a funcionalidade e com formato extremamente escultural, seguindo o conceito Wrap Around.

Líder de Design Interior da FCA, Rafael Peixoto, destaca a liberdade criativa que os carros conceito permitem. “Temos a oportunidade de experimentar e expressar ideias com uma liberdade maior. No interno do Fiat Fastback, extrapolamos os atributos de design, de maneira a criar uma atmosfera leve, com volumes esculturados”, conta. “Com o Fiat Fastback, tivemos licença poética para colocar ali a essência do que entendemos ser a joia da Fiat no Salão do Automóvel”, ressalta Paula Fujii, designer de Cores & Materiais da FCA.

Passo a passo da produção

O Fiat Fastback é o oitavo concept car da Fiat. O nascimento do modelo começou no papel, com desenhos feitos à mão. Já com as primeiras linhas definidas, o próximo passo foi o 3D no computador. Do virtual para o real, o modelo ganhou forma no clay (argila industrial), na dimensão 1:4, para ser aperfeiçoado antes de ser novamente digitalizado.

Novamente no clay na dimensão real, 1:1, o modelo recebeu detalhes do acabamento, como faróis, vidros e grades. É um trabalho artesanal e os modeladores e designers usaram ferramentas semelhantes às de um escultor, como espátulas e desbastadores, para esculpir formas inovadoras.

No papel e no clay, a todo momento, foram usadas fitas adesivas para demarcar linhas de caráter e proporções da carroceria. Com as matemáticas definidas e checadas, iniciou-se a construção do modelo final do Fiat Fastback. Com estrutura interna em metal e isopor, a carroceria foi usinada em resina, por uma fresadora, e depois recebeu acabamentos manuais.

Depois de desbastada, a superfície foi trabalhada para receber a pintura. “Foi lixada e recebeu um material de acabamento, que é um primer cinza claro”, explica Celso Morassi, supervisor de Modelação da FCA. “Depois, foram aplicadas mais três camadas: uma primeira pintura com tinta preta, em seguida, a cor propriamente dita e, por fim, um verniz de alto brilho”, conta Morassi.

No total, o modelo é composto por cerca de 60 peças, como o corpo principal, faróis, grade, lanternas e rodas. Cada roda, por exemplo, foi formada por cinco itens separados. Todas as peças foram construídas paralelamente à carroceria.

Diversas peças, como os logotipos e as molduras do farol, foram preparadas em impressoras 3D. Na fase de montagem do carro conceito, a equipe do Design Center Latam trabalhou integrada e com muito empenho para acompanhar cada detalhe de todas as peças. As rodas de liga leve, a aplicação dos logo FIAT e da assinatura Fastback foram os últimos detalhes.