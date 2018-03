Conheça todas as versões do Fiat Mobi 2018

Versões

MOBI EASY – A partir de R$ 34.690,00

Versão de entrada do Mobi conta com os seguintes itens:

Apoios de cabeça traseiros (2) rebaixados e com regulagem de altura

Banco traseiro bi partido e rebatível (Fix and Fold) com 2 posições para o encosto

Barra de proteção nas portas

Bolsa porta-objetos e porta garrafa nas portas dianteiras

Brake light

Chave desmodrômica

Check quadro de instrumentos (Welcome Moving)

Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos

Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos

Console central parcial com porta-copos

Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração)

ESS (Sinalização de frenagem de emergência)

Espelho no para-sol lados motorista e passageiro

Faróis com mascara negra

Fiat Code 2ª geração

Follow me home

Grade dianteira texturizada

HSD (High Safety Drive) – Airbag duplo (motorista e passageiro) e Freios ABS com EBD

Lane Change (Função auxiliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa)

Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista

Maçanetas e retrovisores externos na cor preta

Motor Fire 1.0 EVO 8V Flex

Painel (moldura) e maçanetas na cor preta

Para choques na cor do veículo

Porta malas com tapete em carpete

Porta-malas com tapete e acabamento em carpete nas laterais

Quadro de instrumentos com Iluminação a LED e display digital de 3,5 polegadas (indicador de trocas de marchas, odômetro parcial e total,

relógio digital, indicação do nível de combustível e temperatura do motor)

Retrovisores externos com comando interno mecânico

Revestimento interno em todas as colunas

Rodas de aço estampado 5.0 x 13” com calotas integrais + Pneus 165/70 R13

Tampa traseira do porta malas em vidro estrutural de alta resistência na cor preta

Tomada 12V

Válvula antirrefluxo de combustível

Motor

Potência máxima (CV): 73 (G) / 75 (E) a 6.250 rpm

Torque máximo (KGF.M): 9,5 (G) / 9,9 (E) a 3.850 rpm

MOBI LIKE – A partir de R$ 40.890,00

É a versão intermediária e conta com os itens:

Apoios de cabeça traseiros (2) rebaixados e com regulagem de altura

Ar-condicionado

Banco traseiro bi partido e rebatível (Fix and Fold) com 2 posições para o encosto

Barra de proteção nas portas

Bolsa porta-objetos e porta garrafa nas portas dianteiras

Brake light

Check quadro de instrumentos (Welcome Moving)

Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura

Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos

Comando interno de abertura do porta-malas e da tampa do tanque de combustível

Computador de Bordo (distância, consumo médio,consumo instantâneo, autonomia)

Console central com porta-objetos e porta-copos (2 dianteiros e 1 traseiro)

Direção hidráulica

Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração)

ESS (Sinalização de frenagem de emergência)

Espelho no para-sol lados motorista e passageiro

Faróis com máscara negra

Fiat Code 2ª geração

Follow me home

HSD (High Safety Drive) – Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD

Lane Change (Função auxiliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa)

Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista e passageiro

Maçanetas e retrovisores externos na cor do veículo

Motor Fire 1.0 EVO 8V Flex

Painel (moldura) e maçanetas na cor preta

Para choques na cor do veículo

Porta-malas com tapete e acabamento em carpete nas laterais

Quadro de instrumentos com conta giros, Iluminação a LED e display digital de 3,5 polegadas (indicador de trocas de marchas, hodômetro

parcial e total, relógio digital, indicação do nível de combustível e temperatura do motor)

Retrovisores externos com comando interno mecânico

Revestimento externo nas colunas B e C das portas

Revestimento interno das soleiras nas portas dianteiras

Revestimento interno em todas as colunas

Rodas de aço estampado 5.5 x 14” com calotas integrais + Pneus “verde” com baixa resistência a rolagem 175/65 R14

Tampa traseira do porta malas em vidro estrutural de alta resistência na cor preta

Tomada 12V

Vidros elétricos dianteiros (one touch e anti esmagamento) e travas elétricas nas 4 portas

Volante com regulagem de altura

Válvula antirrefluxo de combustível

Motor

Potência máxima (CV): 73 (G) / 75 (E) a 6.250 rpm

Torque máximo (KGF.M): 9,5 (G) / 9,9 (E) a 3.850 rpm

MOBY WAY – A partir de R$ 42.590,00

É a versão “aventureira” e conta com os itens:

Apoios de cabeça traseiros (2) rebaixados e com regulagem de altura

Ar condicionado

Banco traseiro bi partido e rebatível (Fix and Fold) com 2 posições para o encosto

Barra de proteção nas portas

Barras longitudinais no teto e moldura nas caixas de roda

Bolsa porta-objetos e porta garrafa nas portas dianteiras

Brake light

Check quadro de instrumentos (Welcome Moving)

Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura

Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos

Comando interno de abertura do porta-malas e da tampa do tanque de combustível

Computador de Bordo (distância, consumo médio,consumo instantâneo, autonomia)

Console central com porta-objetos e porta-copos (2 dianteiros e 1 traseiro)

Direção hidráulica

Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração)

ESS (Sinalização de frenagem de emergência)

Espelho no para-sol lados motorista e passageiro

Faróis com mascara negra

Fiat Code 2ª geração

Follow me home

HSD (High Safety Drive) – Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD

Lane Change (Função auxiliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa)

Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista e passageiro

Motor Fire 1.0 EVO 8V Flex

Para choques na cor do veículo

Parachoques exclusivos WAY

Porta-malas com tapete e acabamento em carpete nas laterais

Quadro de instrumentos com grafia exclusiva WAY, conta giros, Iluminação a LED e display digital de 3,5 polegadas (indicador de trocas de

marchas, odômetro parcial e total, relógio digital, indicação do nível de combustível e temperatura do motor)

Retrovisores externos com comando interno mecânico

Retrovisores externos na cor do veículo

Revestimento externo nas colunas B e C das portas

Revestimento interno das soleiras nas portas dianteiras

Revestimento interno em todas as colunas

Rodas de aço estampado 5.5 x 14” com calotas integrais exclusivas WAY + Pneus “verde” com baixa resistência a rolagem 175/65 R14

Suspensão elevada

Tampa traseira do porta malas em vidro estrutural de alta resistência na cor preta

Tomada 12V

Vidros elétricos dianteiros (one touch e anti esmagamento) e travas elétricas nas 4 portas

Volante com regulagem de altura

Válvula antirrefluxo de combustível

Motor

Potência máxima (CV): 73 (G) / 75 (E) a 6.250 rpm

Torque máximo (KGF.M): 9,5 (G) / 9,9 (E) a 3.850 rpm

MOBI DRIVE – A partir de R$ 42.590,00

É a versão que estreia a nova linha de motores da Fiat chamada “FireFly”, de 3 cilindros.



Vem equipada com os seguintes itens:

Apoios de cabeça traseiros (2) rebaixados e com regulagem de altura

Ar condicionado

Banco traseiro bi partido e rebatível (Fix and Fold) com 2 posições para o encosto

Barra de proteção nas portas

Bolsa porta-objetos e porta garrafa nas portas dianteiras

Brake light

Check quadro de instrumentos (Welcome Moving)

Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura

Cintos de segurança laterais traseiros fixos de 3 pontos e central fixo de 2 pontos

Comando interno de abertura do porta-malas e da tampa do tanque de combustível

Computador de Bordo (distância, consumo médio,consumo instantâneo, autonomia)

Console central com porta-objetos e porta-copos (2 dianteiros e 1 traseiro)

Desembaçador do vidro traseiro

Direção Elétrica com função CITY

Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração)

ESS (Sinalização de frenagem de emergência)

Espelho no para-sol lados motorista e passageiro

Faróis com máscara negra

Fiat Code 2ª geração

Follow me home

Grade dianteira com pintura (preto ônix)

HCSS (Sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina)

HSD (High Safety Drive) – Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD

Lane Change (Função auxiliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa)

Limpador e lavador do vidro traseiro

Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista e passageiro

Maçanetas e retrovisores externos na cor do veículo

Novo motor 1.0 Firefly 6V Flex

Painel (moldura) e maçanetas na cor preta

Para choques na cor do veículo

Porta-malas com tapete e acabamento em carpete nas laterais

Quadro de instrumentos com conta giros, Iluminação a LED e display digital de 3,5 polegadas (indicador de trocas de marchas, hodômetro

parcial e total, relógio digital, indicação do nível de combustível e temperatura do motor)

Retrovisores externos com comando interno mecânico

Revestimento externo nas colunas B e C das portas

Revestimento interno das soleiras nas portas dianteiras

Revestimento interno em todas as colunas

Rodas de aço estampado 5.5 x 14” com calotas integrais + Pneus “verde” com baixa resistência a rolagem 175/65 R14

Tampa traseira do porta malas em vidro estrutural de alta resistência na cor preta

Tomada 12V

Vidros elétricos dianteiros (one touch e anti esmagamento) e travas elétricas nas 4 portas

Volante com regulagem de altura

Válvula antirrefluxo de combustível

Motor

Potência máxima (CV): 72(G) a 6.000 rpm / 77(E) a 6.250 rpm

Toruqe máximo (KGF.M): 10,4 (G) / 10,9(E) a 3.250 rpm

MOBI DRIVE GSR – A partir de R$ 46.790,00

É a versão com o câmbio automatizado. Conta com os mesmos itens da versão DRIVE com câmbio manual.

Motor

Potência máxima (CV): 72(G) a 6.000 rpm / 77(E) a 6.250 rpm

Toruqe máximo (KGF.M): 10,4 (G) / 10,9(E) a 3.250 rpm

Cores disponíveis

Preto Vulcano

Vermelho Alpine

Branco Banchisa

Prata Bari

Branco Alaska

Verde Amazon

Cinza Tellurium

Vale salientar que estas são todas as cores disponíveis da montadora, mas cada versão tem sua paleta específica.

Opcionais

Para cada versão do Mobi é possível escolher um Kit opcional. Segue a lista com todos os kits disponíveis:

KIT FUNCTOINAL – R$ 1.997,00

Pré disposição para rádio (2 alto falantes dianteiros, 2 alto falantes traseiros, 2 tweets e antena), Vidros elétricos dianteiros com one touch, Travas elétricas nas 4 portas, Limpador e lavador do vidro traseiro e Desembaçador do vidro traseiro.

KIT CONNECT – R$ 2.263,00

Rádio Connect (Bluetooth; Audio streaming, Entrada USB e Aux.), Volante multifuncional com comandos de mídia/telefone, Predisposição para rádio (2 alto-falantes dianteiros, 2 alto-falantes traseiros e Antena), Limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro.

KIT LIVE ON – R$ 2.590,00

Fiat Live On (Sistema de conectividade via Bluetooth® com rádio e aplicativo para smartphones com sistema IOS e Android – inclui volante com comandos do rádio/telefone, suporte retrátil e entrada USB para carregamento, Quadro de instrumentos em TFT(visor LCD em alta resolução), Limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro.

KIT TECH – R$ 3.985,00

Chave canivete com telecomando para abertura e fechamento das portas e vidros, Faróis de neblina, Alarme antifurto, Sensor de estacionamento traseiro, Cargo Box (Compartimento removível no porta-malas com tampa e separador de objetos adaptável), Banco do motorista com regulagem de altura, Console de teto com espelho auxiliar, Personalização interna (Tecido dos bancos Jacq. Bruma, alças de segurança traseiras e dianteira do lado do passageiro, apoia-pé para o motorista, bolsa porta-revista no encosto dos bancos dianteiros, porta-óculos), Rodas de liga leve 5.5 X 14″ + Pneus com baixa resistência a rolagem 175/65 R14, Retrovisores externos elétricos com sistema Tilt Down + setas de direção integradas.

Dimensões