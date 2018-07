Conheça os detalhes da versão SRX Diamond na linha SW4 2019

O modelo possui maior nível de equipamentos e detalhes exclusivos, e entrega ainda mais requinte e conforto ao proprietário de SW4, que não abre mão da robustez, dirigibilidade, segurança e capacidade off-road de um verdadeiro SUV.

Ainda a partir da linha SW4 2019, a opção SR flex de sete lugares deixa de ser comercializada. Ao público final, a família SW4 2019 conta, então, com cinco integrantes, sendo duas opções flex e três diesel:

Flex: opção de entrada SR de cinco lugares e intermediária SRV de sete, ambas com tração 4×2 e motorização Dual VVT-i Flex 2.7 litros de 16V DOHC, que gera 163 cv de potência a 5.000 rpm, quando abastecidos com etanol, e 159 cv, também a 5.000 giros, com gasolina. O torque máximo é de 25 kgfm (com álcool e gasolina), sempre a 4.000 rpm.

Diesel: topo de linha SRX com cinco ou sete assentos e sua derivada, a nova SRX Diamond, também com capacidade para sete ocupantes, todas equipadas com tração 4×4 e motor 1GD 2.8 litros e de 16 válvulas, rendendo 177 cv a 3.400 rpm, e 45,9 kgfm, entre 1.600 e 2.400 rpm.

Nada do que atrai o consumidor foi retirado e todas os modelos contam com transmissão automática sequencial de seis velocidades e controle eletrônico (Super ECT), capaz de aproveitar todo o potencial do motor por meio de um alcance de relações mais amplo e melhor aceleração em primeira marcha, além de reduzir o consumo de combustível na sexta, diminuindo a velocidade do motor.

Completam ainda o portfólio SW4 duas versões destinadas a Vendas Diretas: a SR diesel 4×4 automática e a SR 4×2 flex mecânica de cinco marchas, ambas com cinco assentos.

Preços e versões

SRX Diamond A/T – 7 assentos – R$ 264.990,00

SRX A/T – 7 assentos – R$ 256.610,00

SRX A/T – 5 assentos – R$ 250.890,00

SR A/T – 5 assentos (VD) – R$ 231.770,00

SRV A/T – 7 assentos – R$ 181.690,00

SR A/T – 5 assentos – R$ 168.140,00

SR M/T – 5 assentos (VD) – R$ 154.380,00

SW4 SRX Diamond 2019

O SUV vem com todos os itens presentes em sua versão base. A SW4 SRX Diamond conta ainda com protetor de para-choques na cor preta, rodas de liga leve 18’’ com novo design e logo Diamond na parte traseira do veículo.

A novidade fica por conta do sistema de som. O modelo é a única da linha SW4 2019 equipada de série com sistema de som JBL® com 10 alto-falantes e um subwoofer, elevando o nível de exclusividade aos ocupantes.

No interior, os bancos, portas e painel possuem revestimento em couro e material sintético na cor bege, além de sistema de ventilação nos assentos dianteiros. O console central da SW4 Diamond ganhou acabamento nas cores bege e bronze, enquanto a chave é personalizada na cor branca e os tapetes e soleiras contam com logo Diamond.

A linha SW4 2019 está disponível nas cores Branco Sólido (exceto as versões SRX), Branco Pérola (apenas para as versões SRX), Prata Metálico, Cinza Metálico, Preto Metálico e Marrom Metálico. A SRX Diamond será oferecida somente em duas cores: Branco Pérola e Marrom Metálico.

Segurança é destaque

Em 2016, a geração do SW4 recebeu cinco estrelas nos testes realizados pelo Latin NCAP, tanto para passageiros adultos quanto para crianças. Todas as versões de cinco e sete assentos listam uma série de sistemas com a finalidade de levar ao motorista e ocupantes, total tranquilidade em quaisquer terrenos.

A partir da configuração de entrada SR, são oferecidos dois airbags frontais (motorista e passageiro) e um de joelho (motorista). As demais versões contam com mais duas bolsas de cortina e dois airbags laterais, também para o motorista e passageiro dianteiro.

Completam os artigos de série destinados à segurança: freios ABS com distribuição eletrônica (EBD), Assistente de Frenagens Emergenciais (BAS), Controle Eletrônico de Tração (A-TRC), Controle Eletrônico de Estabilidade (VSC), sensor de estacionamento traseiro, Assistente de Reboque (TSC) e de Subida (HAC), sistema ISOFIX para fixação de cadeirinha para crianças no banco traseiro, seis alças de segurança, apoios de cabeça dianteiro e traseiros com regulagem de altura, cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força e cintos de três pontos na segunda fileira de assentos (também incluídos na terceira fileira no caso de sete assentos). O Assistente de Descida (DAC) está disponível somente nas versões SRX.

Equipamentos e itens de série

Toda a linha SW4 oferece, a partir da versão SR flex de cinco assentos disponível ao público final, coluna de direção com regulagem de altura e profundidade; ar-condicionado integrado frio e quente; Sistema Multimídia Toyota Play com tela de 7” touchscreen, com sistema de navegação (GPS) integrado, sistema de entretenimento de vídeo integrado ao painel com TV Digital e leitor de DVD, rádio com CD Player/MP3, câmera de ré, Bluetooth®, conexão USB e AUX e seis alto-falantes; volante com comandos integrados de telefone, áudio e vídeo; computador de bordo com aviso de portas abertas, odômetros total e parcial e temperatura externa, além de seleção de modo de condução entre Eco e Power.

A partir da intermediária SRV, o pacote de itens contempla tela em TFT de 4,2″ com funções que revelam autonomia, consumo médio e instantâneo de combustível, distância a percorrer com combustível no tanque, economia realizada, indicador de modo econômico, tempo de direção, velocidade média do veículo, visualização do navegador e de áudio.

Completam a lista alarme ultrassônico; ar-condicionado automático com display digital; assento do motorista com ajuste elétrico para distância, inclinação e altura; bancos de couro; paddle shift; painel com detalhes em madeira; Smart Entry System, que permite o desbloqueio das portas com a simples pressão do botão na maçaneta; botão Push Start, facilitando a operação de ligar e desligar o veículo; maçanetas cromadas e vidros elétricos com sistema de abertura e fechamento por um toque com antiesmagamento.

As versões diesel SRX contam com todos esses equipamentos e mais abertura elétrica do porta-malas com função de memória para ajuste de altura da tampa; luz de leitura individual dianteira em LED; ajuste elétrico para distância, inclinação e altura também para o passageiro dianteiro; retrovisor interno eletrocrômico; espelhos externos com regulagem elétrica, indicadores de direção e iluminação de boas-vindas; faróis alto e baixo com nivelamento automático; faróis de neblina dianteiros e luzes de condução diurna, ambos em LED.