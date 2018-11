Conheça os benefícios da quiropraxia

O método surgiu nos Estados Unidos em 1895, criada pelo canadense Daniel David Palmer, um entusiasta da medicina alternativa. Sendo uma profissão secular, a técnica vem se desenvolvendo ao longo dos anos, é praticado em vários países e reconhecido pela Organização Mundial de Saúde.

Dr. Gilberto Rodrigues, da Clínica Madu, é um profissional que aplica esse método em seus pacientes e fala um pouco sobre o procedimento. “A técnica lida com o diagnóstico, o tratamento e a prevenção de problemas no sistema neuro-músculo-esquelético, bem como seus efeitos na saúde em geral. A quiropraxia permite que sejam feitas correções posturais, alongamento da musculatura e alívio das dores”, disse.

Segundo o especialista, o tratamento quiropráxico se inicia com uma boa avaliação do seu estado geral da saúde e uma criteriosa análise para que o profissional identifique as alterações músculos-esquelética e orgânicas apresentadas pelo paciente. “O primeiro passo é restabelecer o movimento das vértebras, ajudando a eliminar os sintomas. A continuidade garante que o nervo esteja livre de compressões, corrigindo a função muscular anormal, reduzindo a inflamação na articulação, removendo a tensão nos ligamentos e discos e revertendo o processo de subluxação”, explica Dr. Gilberto Rodrigues, que falará dos benefícios na próxima edição.