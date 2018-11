Conheça o PEUGEOT e-LEGEND CONCEPT

Dois modos autônomos:

SOFT: privilegia o conforto dos ocupantes. As projeções digitais nas telas e a exibição de informações são reduzidas ao mínimo necessário,

SHARP: caracterização precisa e dinâmica do veículo. Possibilidades máximas de conexão com atividades digitais (redes sociais, agenda, etc.).

Em modo autônomo, a configuração interior do PEUGEOT e-LEGEND CONCEPT se adapta:

Graças à tecnologia de direção by wire, o volante é escamoteado sob a barra de som de modo a liberar totalmente a visão da tela de 49 polegadas;

Os bancos dianteiros são reclináveis;

Os apoios de braço laterais abrem-se automaticamente para dar acesso a um amplo espaço de arrumação e a uma área de recarga por indução do telefone;

Os principais comandos estão permanentemente acessíveis no console central integrado ao banco do condutor.

Os ocupantes podem assim se dedicar a seus lazeres favoritos: jogar o videogame integrado ou assistir a um filme na tela central recurvada ou em cada uma das telas integradas aos para-sóis.

Dois modos manuais:

LEGEND: modo “cruising”, com três mostradores que remetem ao 504 Coupé e interface com exibição da madeira tratada digitalmente nas diferentes telas,

BOOST: condução dinâmica e estimulante devido à eficiente motorização elétrica. Imersão a 180° com projeção da estrada numa tela grande e única.

Para formular sua visão tecnológica, o PEUGEOT e-LEGEND CONCEPT encontrou inspiração na herança da marca, reinterpretando os grandes temas de um veículo extremamente prazeroso ao dirigir, o 504 Coupé :

Uma silhueta leve, atlética, afilada e sensual;

Uma cabine arqueada sobre o eixo traseiro, dotada de amplas seções envidraçadas.

Na dianteira, o veículo carrega a assinatura visual PEUGEOT com três garras e dois módulos duplos. A área técnica, situada sob os faróis, contém todas as funções das ajudas à condução. A máscara dianteira está totalmente embutida nos para-lamas dianteiros e é cortada ao meio por uma viga em alumínio preto, herança dos para-choques de aço cromado.

Na traseira, a assinatura visual emblemática da gama PEUGEOT também ostenta três garras e recebe um tratamento altamente tecnológico. A terceira luz de freio, localizada no alto do vidro traseiro, se estende por todo o comprimento e reflete um conjunto de múltiplas lâminas.

As laterais têm três camadas distintas, incluindo uma extensão da plataforma técnica na parte de baixo e uma área envidraçada inspirada nas proporções entre chapa e vidro do PEUGEOT 504 Coupé. As amplas superfícies de vidro inundam de uma bela luminosidade o habitáculo do PEUGEOT e-LEGEND CONCEPT. As caixas de rodas são esculpidas em negativo, e as dianteiras contêm uma passagem de ar. Todo o conjunto é realçado por um arco de metal que circunda os vidros laterais e destaca o vidro traseiro engastado e facetado. Visível a partir do exterior sob a barra lateral traseira, uma mensagem de boas-vindas personalizada aparece na tela, bem como o nível da carga. Há também uma mensagem avisando as pessoas do lado de fora que o carro funciona em modo autônomo. O comando de abertura tátil das portas está engenhosamente dissimulado na barra lateral.

A carroceria ostenta uma tonalidade cinzenta sutilmente nuançada de champanhe, extremamente densa. Em função da luminosidade exterior, a cor passa de uma tonalidade cromo que reflete o entorno para um aspecto de bronze metálico polido. O procedimento utilizado assemelha-se àquele aplicado nos frascos dos melhores perfumes.

As dimensões do PEUGEOT e-LEGEND CONCEPT são (em mm):

Comprimento: 4650;

Largura: 1930;

Altura: 1370;

Entre-eixos: 2690.

As rodas são compostas por aros de 19 polegadas de diâmetro e pneus MICHELIN®, com dimensões de série.

Requisitos dos materiais

Para obter um espaço interno elegante e luminoso, os designers optaram por materiais calorosos, contrabalançando a frieza do meio digital: um contraponto à corrida desenfreada do “todo-digital”.

O veludo está de volta! Escolhido em sua mais nobre expressão por seu toque sedoso e agradável, o veludo de seda foi habilidosamente misturado com uma malha técnica moderna que oferece mais possibilidades em termos de confecção. Essa trama é tecida especialmente para o PEUGEOT e-LEGEND CONCEPT, digitalmente, a partir de um fio brilhante que remete à tonalidade do veludo. Esse material é encontrado nos modelos PEUGEOT 3008 e 5008.

As partes superiores e as entradas de portas são feitas a partir de madeira de paldao por nosso parceiro HERVET MANUFACTURIER®. Oriunda de florestas renováveis, essa madeira exótica lembra bastante o mobiliário dos anos 60, feito na época de pau-rosa ou de ébano. Os veios escuros dessa espécie realçam o azul turquesa presente nos assentos e no piso. Essa interpretação moderna da madeira lembra os painéis de instrumento das versões GT dos modelos PEUGEOT 3008, 5008 e 508.

Perfazendo a imersão e a personalização do habitáculo, um difusor de fragrâncias perfuma o veículo. EX-NIHILO® criou dois perfumes especialmente para o PEUGEOT e-LEGEND CONCEPT.

Emoção imersiva e calorosa

Um único objetivo: sentir-se bem dentro do veículo qualquer que seja o modo de condução, assim como em seu habitat. Sutil justaposição de elementos altamente tecnológicos e materiais nobres.

Espalhada por todo o habitáculo, a “matéria digital” (ou interpretação digital de verdadeiros materiais) se declina em dois grandes temas: redes de linhas que lembram o bronze, ou redes de linhas que imitam a madeira dos objetos de marcenaria. Ela é visível em 16 telas de tamanhos diferentes, como por exemplo: 49 polegadas recurvada sob a barra de som em face dos ocupantes, 29 polegadas nas portas ou 12 polegadas em cada quebra-sol. Os “materiais digitais” foram alvo de uma profunda reflexão, de modo a se integrar perfeitamente e se fundir ao habitáculo. O console central dá acesso aos principais comandos de condução por meio de um comando rotary e de uma tela touch screen de 6 polegadas. À esquerda do volante, uma barra de toggles digitais é composta por comandos contextuais e configuráveis de acordo com o modo de condução.

O design dos bancos em H e o matelassê vertical inspiram-se no PEUGEOT 504 Coupé: peso reduzido com dimensões bem compactas, e com o “confort fit” – tecnologia que associa conforto e sustentação estimulante graças à utilização de espumas com memória de forma (como um terno que acompanha as linhas do corpo). Os apoios de cabeça se estendem por toda a extensão, são reguláveis e podem ser escamoteados integrando-se totalmente ao banco.