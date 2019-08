Conheça o novo Renault STEPWAY 2020

O Stepway 2020 traz novas rodas de 16 polegadas bíton diamantadas, na cor cinza Erbe, contribuindo para o visual diferenciado do modelo.

Internamente, o veículo tem elementos que reforçam através do estilo a identidade diferenciada do modelo, como a assinatura Stepway em baixo relevo no detalhe em cromo acetinado do volante, além da identificação 3D e baixo relevo nos bancos e elementos de cor.

O Stepway tem motor 1.6 SCe e três versões de acabamento: Zen, com câmbio manual, Intense com câmbio CVT X-Ttronic, e Iconic, com câmbio CVT X-Tronic.



Lançado em 2008, um ano após a chegada do Sandero ao mercado brasileiro, o Stepway se destacava por seu alto nível de robustez. Esse atributo foi um dos pilares de todo o processo de desenvolvimento da base mecânica realizado pela equipe de profissionais do Renault Tecnologia América (RTA), que fica complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR).

O veículo também passou pelo facelift em 2011, apresentando uma personalidade própria em relação às demais versões. Para-choques mais encorpados, máscaras negras nos faróis e lanternas, além da altura elevada em relação ao solo marcaram esta versão

Em 2012, o modelo ganhou a série limitada Rip Curl, feita em parceria com a conhecida marca multinacional de moda surfwear, destinada aos consumidores que procuravam um hatch completo com design atraente e detalhes diferenciados



Em 2014, chegou a nova geração, com um visual ainda atraente, muita versatilidade e conectividade. Com ponto forte no design, o veículo trazia a imponência típica dos SUVs e pelos detalhes que dão ao mesmo tempo ousadia e sofisticação. E em 2016 ganhou uma nova série limitada Rip Curl

No total, mais de 160 mil Stepway já foram vendidos. Sucesso desde seu lançamento, o veículo é hoje um dos mais vendidos entre os compactos aventureiros, com 23% de participação no segmento em 2019.

Assim como o Sandero e o Logan, o Stepway também vem completo de fábrica. O único opcional fica por conta da pintura branca ou metálica. O bege Dune estreia como cor exclusiva do Stepway, que também é oferecido nas cores cinza Cassiopée, branco Glacier, prata Étoile, preto Nacré e vermelho Vivo.

Confira abaixo os principais itens de série de cada versão do Stepway:

• Zen 1.6 (R$ 61.190): quatro airbags (dois frontais e dois laterais), Isofix, sensor de estacionamento, direção eletro-hidráulica, ar-condicionado, alarme, faróis de neblina, chave canivete, rádio, Stop&Start e rodas de 16 polegadas Flexwheel.

• Intense 1.6 CVT X-Tronic (R$ 70.990): Todos os equipamentos da versão Zen mais Media Evolution, controle eletrônico de estabilidade (ESC), assistente de partida em rampas (HSA), ar-condicionado automático, câmera de ré, vidros traseiros elétricos, retrovisores elétricos, piloto automático (controlador e limitador de velocidade) e rodas de liga leve 16 polegadas bíton diamantadas.

• Iconic 1.6 CVT X-Tronic (R$ 73.090): Todos os itens da Intense CVT mais bancos de couro, sensor de chuva, sensor de luminosidade e rodas de liga leve 16 polegadas bíton diamantadas.