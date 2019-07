Conheça o novo PEUGEOT 508 SW

Parte integrante do DNA da Marca, a excelência do sistema de suspensões do novo PEUGEOT 508 SW combina a extraordinária sensação na estrada com o controle perfeito dos movimentos da carroceria.



O novo PEUGEOT 508 SW dispõe da última geração do PEUGEOT i-Cockpit, em um universo altamente tecnológico, desejável e nitidamente elegante. Ele oferece uma série de dispositivos de auxílio à condução de última geração, atendendo as mais recentes exigências do EuroNCAP. Dispõe, entre outros, de um sistema de visão noturna (Night Vision) infravermelho inédito no segmento, e, ainda, de regulador adaptativo acoplado ao auxílio de posicionamento na faixa, um importante passo rumo à condução autônoma. ?

O novo modelo conta com a nova geração de motores PureTech e BlueHDi (com tecnologia SCR generalizada):

Duas versões à gasolina equipadas com o motor PureTech com cilindrada de 1.6L:

PureTech 180 S&S EAT8;

PureTech 225 S&S EAT8.

Quatro versões a diesel BlueHDi com 1.5L e 2.0L cilindradas:

BlueHDi……130 S&S……BVM6

BlueHDi……130 S&S……EAT8

BlueHDi……160 S&S……EAT8

BlueHDi……180 S&S……EAT8

Todas essas motorizações já são homologadas de acordo com a norma Euro6.d-temp, que atende antecipadamente às exigências da norma Euro6.d, que estará em vigor a partir de janeiro de 2020, e diz respeito às emissões de óxidos de nitrogênio. Os valores das emissões de CO2 são “Best in Class” e levam em conta as novas disposições técnicas do procedimento WLTP, que consiste em aproximar os consumos homologados dos consumos dos clientes em situação real de utilização.