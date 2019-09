Conheça o novo modelo Harley-Davidson Low Rider S

Estilo praiano em contornos bem definidos

Os controles manuais elevados são um elemento crucial da customização de influência praiana. O modelo Low Rider S vem com um guidão fat bar com 1 polegada de diâmetro e suportes retos com 11 cm de altura que colocam o motociclista em uma posição agressiva e dinâmica. Uma minicarenagem emoldura o farol dianteiro e o protege do vento enquanto você desbrava a estrada. O assento individual alto e recuado foi projetado para manter o motociclista bem acomodado sob aceleração intensa.

Todos os acabamentos brilhantes foram substituídos por opções em preto para reforçar o visual agressivo. O motor, a tampa da transmissão primária e o console do tanque vêm com acabamento em Wrinkle Black; as tampas da inspeção da embreagem, da admissão e do balancim inferior são em Gloss Black. Já os silenciadores e protetores de escapamento vêm em Jet Black. Os garfos, as mesas da suspensão, o guidão e seu suporte, além dos suportes do para-lama traseiro, vêm em Matte Black. A lâmpada traseira de LED tem lente fumê. O tanque de combustível Softail de 19 litros apresenta um grafismo icônico da Harley-Davidson. As rodas de alumínio fundido (a dianteira com 19” e a traseira com 16” de diâmetro) vêm com acabamento em Matte Dark Bronze para um contraste misterioso com os componentes escuros da motocicleta. Duas opções de cores sólidas estão disponíveis: Vivid Black e Barracuda Silver.

O Alicerce do modelo Softail

O quadro da motocicleta Harley-Davidson Softail é o alicerce do desempenho. O design do quadro foi otimizado para reduzir o peso sem sacrificar a rigidez e, ao mesmo tempo, manter o visual clássico de uma traseira rígida em uma motocicleta moderna do começo ao fim. O motor Milwaukee-Eight V-Twin montado diretamente no quadro contribui para uma plataforma que proporciona uma aceleração sólida, com dirigibilidade e desempenho de frenagem melhorados. O amortecdor único pressurizado e com ajuste de pré-carga e um ângulo aperfeiçoado entre o quadro e o braço da suspensão traseira para um passeio com resposta aprimorados. O ajuste de pré-carga hidráulico sob o assento permite que o motociclista mantenha o desempenho ideal da suspensão para as condições predominantes de carga e estrada. Um garfo invertido de 43 mm dá mais rigidez à dianteira para uma resposta aprimorada ao manuseio da direção. A tecnologia interna da suspensão dianteira responde rapidamente aos estímulos e mantém a roda dianteira em contato com o solo para melhor desempenho de frenagem e dirigibilidade. O ângulo de inclinação do garfo foi reduzido de 30 para 28 graus em comparação ao modelo Low Rider® padrão, resultando em uma dirigibilidade mais ágil. Freios dianteiros duplos com discos de 300 mm proporcionam maior desempenho de frenagem com menos esforço da alavanca do que o disco de freio dianteiro único do modelo Low Rider padrão. O ABS de série (sistema de freios antibloqueio) confere um desempenho de frenagem seguro em condições de baixo atrito. O modelo Low Rider S conta ainda com pneus Michelin® Scorcher® 31 de alto desempenho.

Força do Motor Milwaukee-Eight 114

O motor Milwaukee-Eight 114 (114 polegadas cúbicas; 1.868 cm3), única opção de motor para o modelo Low Rider S, oferece a maior cilindrada de fábrica no chassi Softail, gerando 16,4 kgf.m de torque a 3.000 rpm. Um sistema de contrabalanceadores interno reduz a vibração do motor sem prejuízo do som característico da Harley-Davidson. Já os cabeçotes do cilindro com quatro válvulas que se traduz em alta vazão e as velas de ignição duplas extraem a máxima potência possível de cada gota de combustível. O motor vem equipado com um filtro de ar da linha Ventilator Gloss Black, dotado de um elemento de filtragem aparente para aprimorar o fluxo de ar no motor, e com silenciadores 2 em 2 deslocados em estilo shotgun para um visual agressivo de alto desempenho.