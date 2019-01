Conheça o Lexus CT 200h: o hatchback híbrido de luxo

Além do design ainda mais refinado, o híbrido CT 200h recebeu novos itens de série, como o sistema de multimídia em tela de LCD de 10.3″, disponível para as duas versões, e faróis de neblina em LED para a opção de entrada CT 200h ECO, antes oferecido apenas na versão CT 200h.

Design e estilo

O CT 200h possui novos para-choques dianteiros e traseiros, enquanto a grade dianteira tipo Spindle recebeu um novo acabamento em pintura metálica de alto brilho, dando ao modelo uma aparência mais esportiva e sofisticada.

Os faróis de neblina, agora em formato retangular pintados em cinza metálico, e o conjunto ótico traseiro com luzes em LED foram redesenhados. O conjunto ótico dianteiro, por sua vez, também com novo design, possui na versão CT 200h luzes diurnas dispostas acima dos faróis, criando continuidade harmoniosa com as linhas laterais em forma de “L”, reforçando a identidade da marca em estilo tridimensional e transparente.

As rodas de alumínio 16’’, também com novo desenho e acabamento usinado, receberam pintura metálica na cor cinza escuro, resultando em um aspecto mais dinâmico de dois tons e uma sensação de profundidade tridimensional.

A linha do CT 200h recebeu ainda um logo HYBRYD, posicionado nas laterais inferiores das portas traseiras.

Motorização, desempenho e eficiência

O CT 200h conta com o sistema Lexus Hybrid Drive que combina um motor a gasolina de 1.8 litro VVT-i de ciclo Atkinson, com 99 cv de potência a 5.200 giros e 14,5 kgfm de torque a 4.400 rpm. O propulsor à combustão funciona em conjunto com outro elétrico de 82 cv e 21.1 kgfm de torque. A potência combinada é de 136 cv.

Devido à sua consagrada tecnologia híbrida, também presente no pioneiro Toyota Prius, o CT 200h apresenta consumo de combustível extremamente baixo. O modelo faz 15,7 km/l em ciclo urbano e 14,2 km/l em rodovias, o que o torna um dos veículos mais eficientes vendidos no País, de acordo com o INMETRO.

As duas versões do Lexus CT 200h são equipadas com indicador ECO Driving, que auxilia o motorista a acompanhar se a forma como está dirigindo está ou não priorizando a economia de combustível.

O veículo possui quatro modos de condução: normal; Eco, que privilegia o motor elétrico; Sport, com ênfase no motor a combustão quando o motorista opta por uma performance mais agressiva e EV, que utiliza exclusivamente o motor elétrico em baixas velocidades e gera emissão zero de carbono.

A transmissão do novo CT 200h continua a ser do tipo CVT. O modelo é equipado com direção do tipo eletroassistida progressiva (EPS), suspensão dianteira MacPherson e traseira Double Wishbone.

Conforto

O Lexus CT 200h mantém o conforto característico da marca, com acabamentos confeccionados em materiais suaves ao toque, que reforçam a qualidade superior da cabine.

Cada detalhe é rigorosamente inspecionado por “Takumis”, mestres artesãos responsáveis por verificar se cada veículo cumpre com os exigentes e premiados padrões da Lexus.

Para o modelo, as duas versões do CT 200h passam a ter de série o sistema de multimídia da Lexus em tela de LCD de 10.3″, com funções de DVD, MP3, rádio AM/FM, TV digital, sistema de navegação (GPS), câmera de ré com opção de linhas-guias auxiliares, Bluetooth®, oito alto falantes e dois tweeters.

A linha 2019 do CT 200h mantém o volante multifuncional com controle de áudio, telefone, controle de velocidade de cruzeiro e computador de bordo (com funções de consumo médio e instantâneo, autonomia, velocidade média e temperatura externa); sistema Smart Entry, que destrava portas e porta-malas por sensores; e o sistema de partida por um toque Start Button.

Ambas as versões contam com entrada para conexão USB e auxiliar, ar-condicionado digital integrado dual zone e coluna de direção com ajuste de altura e profundidade.

Destacam-se ainda itens que elevam a comodidade a bordo, como o espelho retrovisor interno eletrocrômico e retrovisores externos com regulagem e rebatimento elétrico, sistema de aquecimento, iluminação e luzes de direção. Na versão CT 200h, os espelhos externos contam também com sistema antiofuscante, recurso tilt-down e rebatimento automático.

Na versão CT 200h ECO, o banco do motorista possui regulagem manual para distância, altura e inclinação. Já na opção CT 200h, os bancos dianteiros contam com sistema de aquecimento, sendo que o banco do motorista armazena até três perfis e possui regulagem elétrica para distância, inclinação, altura e lombar, enquanto o assento do passageiro dianteiro disponibiliza ajuste elétrico para distância e inclinação.

Segurança

Oito airbags compõe o sistema de segurança da nova linha do híbrido CT 200h, sendo duas bolsas frontais e duas de joelhos – uma para o motorista e outra para o passageiro dianteiro, airbags laterais dianteiros e airbags tipo cortina – dois sistemas com duas bolsas cada.

O Lexus CT200h é equipado ainda com freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem, sistema de controle de estabilidade (VSC), sistema eletrônico de tração (TRC) e assistente para arranque em subida (HAC).

A versão CT 200h ECO passou a contar de série com faróis de neblina em LED, item antes disponível apenas na opção CT 200h.

Ainda exclusivos da versão CT 200h estão itens como faróis de LED com lavador e regulagem automática de altura, bem como sensores de estacionamento dianteiros e traseiros.

Ambas as versões possuem sistema de acionamento automático das luzes diurnas (halógenos para a versão CT 200h ECO e LED para a CT 200h). Sensor de chuva, imobilizador por código eletrônico na chave e vidros com sistema antiesmagamento e trava elétrica nas quatro portas estão disponíveis nas duas versões.

Consciência ambiental

O Lexus CT 200h utiliza plásticos ecológicos com 30% de polietileno no painel central e nas portas.

Novas Cores internas e externas

Antes disponível nas cores Branco Sonic, Cinza Mercúrio, Preto Clássico e Preto Grafite, o CT 200h passa a contar também com novas opções de cores externas no modelo. São elas: Cinza Titânio, Vermelho Coral, Vermelho Rúbio, Marrom Âmbar, Azul Royal e Azul Meteoro.

Já internamente, as versões CT 200h ECO e CT 200h, antes com interior somente na cor preta, recebem duas novas opções: Bege Marfim e Marrom Nobre.