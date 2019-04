Conheça o FIAT CONCEPT CENTOVENTI

Painel patenteado e cluster ‘Lingotto’ de 20”

Em frente ao condutor encontra-se o inovador painel de peça única, que presta homenagem ao famoso e histórico “bolso” do Panda com um incrível sistema de orifícios patenteado pela Fiat para fixação personalizada e segura de uma variedade de acessórios – desde um suporte para copos a uma caixa de garrafas, um porta-luvas ou qualquer outra necessidade do cliente – tudo para proporcionar um ambiente mais acolhedor.

Tão revolucionário como o painel, o quadro de instrumentos disponibiliza duas soluções: a primeira, perfeita para a geração “Millenial”, faz do smartphone o coração do sistema, em combinação com a tela principal de 10 polegadas, enquanto a segunda opção, mais tradicional, exibe uma segunda tela integrada de 20”. Na primeira opção, sem custo extra, os condutores podem pendurar o telefone celular ou tablet no painel para navegar, ouvir música, receber e enviar mensagens etc.

Quem procurar uma opção mais tradicional pode, por outro lado, optar pelo painel de instrumentos “Lingotto”, um sofisticado dispositivo Full Digital de 20 polegadas, envolto por um suporte cujo design evoca a histórica fábrica da Fiat em Turim. O dispositivo “Lingotto” integra as funções de assistência ao condutor e segurança, tais como indicador de direção, alerta de pontos cegos, sistema de freios e estado de carga da bateria. Não esquecendo ainda que a parte do painel de instrumentos “Lingotto” voltada para o para-brisas dispõe de um dispositivo adicional perfeito para exibir as mensagens a quem partilha o automóvel.

‘Aberto’ de nascença mas pronto a ser ‘fechado’

O Fiat Centoventi vem de fábrica com teto aberto, perfeito para conduzir com o cabelo ao vento, podendo ser fechado com uma capota. Tal como outros detalhes, o teto pode ser personalizado pela escolha de uma das soluções disponíveis – capota bicolor de policarbonato, de lona, compartimento de carga integrado e até um teto com um inovador painel solar. Mais precisamente, os 50 Watts gerados pelo painel solar irão manter fresco o interior do veículo quando estiver estacionado e dar energia ao inovador dispositivo digital alojado sob a tampa traseira.

O carro vira um dispositivo de mídia social

A ampla tampa traseira pode alojar um inovador dispositivo que possibilita que o Fiat Concept Centoventi supere o conceito de conectividade e se torne um verdadeiro dispositivo de mídia social, em que as mensagens podem ser partilhadas com o mundo exterior. Quando o veículo está em movimento, por razões óbvias de segurança, apenas mostrará o logo da Fiat, mas sempre que parar, o condutor poderá passar para o modo “messenger”. Além disso, o dispositivo digital situado na retaguarda pode facilmente transformar-se num cartaz publicitário que pode ser alugado para recuperar custos, como por exemplo, de estacionamento.

Autonomia elétrica modulável até 500 km

A liberdade de personalização é também clara na fonte de energia que conduz o Fiat Concept Centoventi. Consiste num conjunto de baterias modulares que oferecem uma grande flexibilidade de uso. Como padrão, o carro vem de fábrica com uma bateria para 100 km. Mas se for necessário maior capacidade, poderão ser adquiridas ou alugadas até três baterias adicionais, oferecendo um aumento de 100 km cada. As baterias extra são instaladas por debaixo do piso do veículo, nas concessionárias. Um trilho deslizante que suporta e conecta as baterias torna a instalação ou remoção mais fácil e rápida. Também pode ser disponibilizada uma bateria adicional, que pode ser montada por debaixo do assento; esta pode ser desconectada e carregada diretamente pelo utilizador em casa ou na garagem, tal como a bateria de uma bicicleta elétrica moderna. A capacidade total que pode ser alcançada é de 500 km.

A forma com que o Centoventi foi desenhado, com o centro de rolamento exatamente entre os eixos, e o posicionamento das baterias por debaixo do centro de gravidade do carro, significam que a distribuição do peso e a condução não são alteradas independentemente do número de baterias instaladas. O sistema de freios está dimensionado de forma a garantir a máxima desaceleração mesmo quando o veículo se encontra totalmente carregado.

Por fim, a tomada de carga múltipla está localizada na parte inferior do para-brisas. Trata-se, mais especificamente, de um cabo alojado sob a guarnição, que elimina a necessidade de existência de uma cavidade para inserir cabos na mala e que, devido à sua posição central, fica equidistante dos pontos de carregamento de cada lado, ou pode funcionar como um distribuidor para vários veículos em caso de partilha energética. A tomada acende no escuro e pode ser utilizada como uma lanterna elétrica e dispositivo de remoção de gelo do para-brisas.

Perfeito para trabalho e compartilhamento

Ideal para uso individual, o Fiat Concept Centoventi nasceu também para se tornar a futura estrela das frotas comerciais, assim como de sistemas de compartilhamento com outros usuários. O que não surpreende, uma vez que o Centoventi se distingue em todos os aspectos da mobilidade urbana. É o BEV mais acessível do mercado, parcialmente graças ao seu conjunto modular de baterias, assim como por ser mais fácil de limpar, reparar e manter, com risco inferior de danos e menores custos de propriedade.

