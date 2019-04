Conheça o ‘Concept 508 Peugeot Sport Engineered’

A PEUGEOT apresentou no Salão de Genebra 2019, o frenético Concept 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED, que prefigura essa nova linha de produtos.

Desenvolvido pelos experientes engenheiros da PEUGEOT SPORT, o Concept 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED é derivado do incrível sedã PEUGEOT 508 HYBRID. Esse conceito de aliar alta performance à baixa emissão oferece um desempenho excepcional, além do incrível tratamento estilístico incisivo e esportivo.

A PEUGEOT já oferece desempenhos de alto nível em suas versões GT e GTi e, em breve, nos HYBRID e HYBRID4. O Concept 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED vai ainda mais longe. Ele prefigura o desenvolvimento de uma nova linha de produtos elétricos eficientes.

Com essa estratégia, a PEUGEOT demonstra que a eletrificação está na origem de uma neo-performance inteligente, que associa intensidade e eficiência.

O desenvolvimento dessa linha foi confiado à PEUGEOT SPORT, que sempre acompanhou o desempenho da gama PEUGEOT, criando os modelos mais esportivos da Marca.

Neste carro conceito, a PEUGEOT SPORT aproveitou a experiência adquirida com outros dois carros-conceito eletrificados, ambos pioneiros:

O ultra eficiente 208 HYbrid FE (2013), que apresenta desempenho de GTi, com emissões e consumos inferiores aos do menor motor a combustão disponível na época. O modelo, que passou por várias otimizações, emitia apenas 46 g de CO2/km sem abrir mão do desempenho, passando de 0 a 100 km/h em apenas 8 segundos,

O 308 R HYbrid Concept (2015), dono de um desempenho irrepreensível: potência acumulada de 500 cv, torque de 730 Nm e aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 4 segundos.

O Concept 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED capitaliza estas conquistas, utilizando os mais recentes avanços tecnológicos para entregar um desempenho eficiente e um virtuosismo incomparável.

Potência tecnológica

Os engenheiros da PEUGEOT SPORT associaram três motores (PureTech 200, elétricos de 110 cv na frente e 200 cv atrás), duas energias e tração nas quatro rodas, resultando em retomadas espetaculares com um torque máximo de 500 Nm. Essas características igualam o desempenho do Concept 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED ao de um veículo dotado de um motor de combustão de 400 cv:

0 a 100km/h: 4.3 s

Arrancada de 0 a 400 m: 12.5 s

Arrancada de 0 a 1000 m: 23.2 s

80-120km/h : 2.5 s

80-180 km/h: 9.3 s

Velocidade máxima: 250 km/h.

Esses desempenhos são obtidos com emissões de apenas 49g/km de CO2 (WLTP)!

A frenagem é adaptada a esses desempenhos, com discos dianteiros ventilados de 380 mm. Montados num anel de alumínio, eles são pinçados por quatro pistões (com diâmetro de 38 e 41 mm) que deslizam num estribo fixo.

O excelente chassi do novo PEUGEOT 508 recebeu ajustes específicos (rebaixado, nova lei de amortecimento e bitolas mais largas de 24 mm na frente e 12 mm atrás), bem como uma direção ainda mais precisa, tudo isso para aumentar a eficiência e o prazer de conduzir.

Os pneus de alta performance são fabricados por nosso parceiro Michelin. O Concept 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED é equipado com o pneu Pilot Sport 4S com dimensões de 245/35 R20, escolhido em razão de seu grip, que amplia os limites da aderência.

Esportividade ampliada

Este conceito define uma nova esportividade e inova o tratamento estilístico da performance eletrificada by PEUGEOT SPORT.

O aerodinamismo foi trabalhado numa nova dimensão, gerando propostas surpreendentes e sofisticadas:

Utilizando a tecnologia de impressão 3D, a grade é afiada, com lâminas flutuantes que parecem prestes a cortar o ar. Sua implantação foi pensada nos mínimos detalhes e permite orientar o ar diretamente para o radiador,

O para-choque dianteiro é mais esguio e possui grandes aberturas para melhor resfriar a mecânica,

Os flaps posicionados nas laterais do para-choque e na parte inferior da carroceria orientam eficazmente os fluxos de ar para reduzir o arrasto aerodinâmico,

Na altura dos vidros laterais traseiros, no local habitualmente reservado aos monogramas das versões GT Line e GT, novos winglets afilados aparecem no nível dos custodes,

A traseira dispensa o aerofólio, para não atrapalhar o equilíbrio e a elegância do desenho original,

O novo difusor, além de ser eficiente, acentua o aspecto robusto da traseira.

A carroceria é realçada pela escolha do “Gris Selenium (Cinza Selenium)”, a cor foi especialmente escolhida para o conceito que varia de acordo com a luz por causa de suas partículas peroladas.

Para contrastar, inserções “Kryptonite” introduzem um toque dinâmico e carismático, confirmando que o conceito pertence definitivamente a essa linha esportiva e moderna.

As rodas de alumínio de 20’’, além do estilo ultradinâmico, contribuem para o esfriamento eficaz dos freios. O acabamento gravado conjuga as cores Preto Onyx e Cinza Selenium com elegância esportiva. A calota agora vem em forma de estrela para cobrir totalmente os parafusos, oferecendo um detalhe inédito. As rodas proporcionam um vislumbre das pinças de freio com a inscrição PEUGEOT SPORT ENGINEERED na cor Kryptonite.

Manifestando uma forte personalidade, as inserções cromadas agora adotam a cor preto brilhante e o emblemático Leão, bem como os monogramas recebem o mesmo acabamento anodizado já visto no recente PEUGEOT e-Legend Concept. Símbolo de esportividade atemporal, os retrovisores têm capas de fibra de carbono.