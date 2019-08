Conheça as novidades do Logan 2020

Preços e versões

O Logan 2020 chega em cinco novas versões. A nomenclatura das versões passa a seguir a mesma usada globalmente pela Renault: Life, Zen, Intense e Iconic. Confira os principais itens de série e quanto custa de cada uma delas:

Life 1.0 (R$ 50.490): quatro airbags (dois frontais e dois laterais), Isofix, direção eletro-hidráulica, ar-condicionado, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, chave canivete e rodas de 16 polegadas.

Zen 1.0 (R$ 53.490) e Zen 1.6 (R$ 59.490): Todos da versão Life mais Media Evolution, comando satélite no volante, sensor de estacionamento, ajustes de altura do banco e volante, computador de bordo, alarme, vidros elétricos com “one touch” e Stop&Start (exclusivo motor 1.6 SCe manual).

Zen 1.6 CVT X-Tronic (R$ 66.490): Todos os itens da Zen manual mais câmbio automático CVT X-Tronic, controle eletrônico de estabilidade (ESC), assistente de partida em rampas (HSA), rodas de 16 polegadas Flexwheel e molduras nas caixas de roda.

Intense 1.6 CVT X-Tronic (R$ 68.990): Todos os itens da versão Zen CVT mais ar-condicionado automático, câmera de ré, faróis de neblina, vidros traseiros elétricos, retrovisores elétricos, piloto automático (controlador e limitador de velocidade) e rodas de liga leve de 16 polegadas diamantadas.

Iconic 1.6 CVT X-Tronic (R$ 71.090): Todos os itens da Intense CVT X-Tronic mais bancos de couro, sensor de chuva e sensor de luminosidade.

Design renovado

Com visual atualizado, o Logan têm novos para-choques dianteiros e uma nova assinatura luminosa com luzes diurnas de LED, no formato de “C” ao redor dos faróis, que alonga a dianteira e faz com que os modelos sejam reconhecidos à distância. Alinhado com a nova identidade mundial da marca, a nova grade agora traz detalhes cromados, transmitindo elegância.

O interior é composto por novos materiais, o teto por exemplo agora é escuro, o que dá a sensação de um ambiente mais sofisticado. As portas têm acabamento em tecido ou couro, dependendo da versão. O volante em couro tem detalhes em cromo anodizado, dando um toque de esportividade.

Os bancos também são novos e têm novos padrões de revestimentos em todos os modelos, com estilo mais moderno e minimalista. Mais largos e com espumas mais espessas em um formato que garante mais conforto e ergonomia.

Câmbio automático

Agora, o Logan com motor 1.6 SCe passa a ter versões com o novo câmbio automático CVT X-Tronic, que agrada aqueles que buscam conforto na condução do dia a dia, principalmente no trânsito urbano. Como este câmbio não tem trocas de marchas, a condução é sempre suave.

Todas os modelos com câmbio CVT X-Tronic trazem ainda de série rodas de 16 polegadas e novos detalhes externos, como as molduras nas caixas de rodas, que os diferenciam das versões com câmbio manual.

No quesito segurança, todas as versões trazem de série quatro airbags (dois frontais e dois laterais), além de duas fixações Isofix para cadeirinhas infantis no banco traseiro e estrutura da carroceria reforçada. As versões equipadas com o câmbio CVT X-Tronic, e também a esportiva R.S. 2.0, oferecem, ainda, controle eletrônico de estabilidade (ESC) e assistente de partida em rampas (HSA), proporcionando mais segurança.

Media Evolution

O Logan 2020 está equipado com Media Evolution, a nova central multimídia com tecnologia Android Auto e Apple Carplay, permitindo usar Spotify, Waze, Google Maps (Android Auto) e áudios de Whatsapp na tela de sete polegadas touchscreen capacitiva, com melhor precisão do toque.

O sistema ainda traz as funções Bluetooth, câmera de ré (em algumas versões), Eco Scoring e Eco Coaching – que ajudam o motorista a economizar combustível auxiliando na maneira de dirigir –, acessadas diretamente no carro.

Outra novidade em todas as versões é a chave tipo canivete, com comando de abertura e fechamento das portas. Além de prática e moderna, esconde a parte metálica quando não está sendo usada, ocupando menos espaço na hora de guardar no bolso ou na bolsa.

Motor SCe

Desenvolvidos pela Renault Tecnologia Américas e produzidos no Complexo Ayrton Senna, no Paraná, os motores 1.0 SCe e 1.6 SCe se destacam pelo maior desempenho e prazer ao dirigir.

O 1.0 SCe 12V de três cilindros tem duplo comando de válvulas variável na admissão e no escape, tecnologia inédita entre os motores de entrada, oferecendo 90% do torque máximo (10,5 kgfm) já a 2.000 rpm. A potência é de 82 cv com etanol.

Já o 1.6 SCe 16V de quatro cilindros traz duplo comando de válvulas variável na admissão, injetores posicionados no cabeçote que garantem alta eficiência e bom desempenho desde as baixas rotações. A potência máxima é de 118 cv com etanol e o torque é de 16 kgfm.

Para potencializar o comportamento econômico, os modelos equipados com o MEDIA Evolution trazem as funções Eco-Coaching, que avalia a condução do motorista ao final de um percurso, levando em conta o momento certo para a troca de marchas, a regularidade da velocidade, o consumo e a quilometragem percorrida; e o Eco-Scoring, que orienta o condutor para dirigir de modo mais econômico.

O motor 1.6 SCe traz ainda o sistema Stop&Start, na versão com câmbio manual, que desliga o automóvel automaticamente em semáforo ou outras paradas. Este moderno sistema, muito comum em carros topo de gama, garante uma economia de até 5% de combustível.

Câmbio CVT X-Tronic

O câmbio CVT X-Tronic proporciona o máximo conforto, especialmente para grandes centros urbanos. Um de seus diferenciais é um software de gerenciamento que dá a opção ao condutor de reproduzir seis marchas virtualmente. A transmissão CVT X-Tronic oferece, em todas as versões, a possibilidade de troca manual na alavanca de câmbio. Ao motorista, cabe posicionar a manopla à esquerda para assumir o controle. A opção traz vantagem em performance, especialmente nas ultrapassagens e arrancadas.

As acelerações do CVT X-Tronic são constantes e eficientes. O desenvolvimento desta transmissão foi baseado em três pilares: linearidade, agilidade e dirigibilidade. O efeito pode ser percebido em retomadas de velocidade ou saídas de semáforo, por exemplo. Para os passageiros, a sensação é de conforto, sem que haja qualquer tranco.

Pensando no conforto, há o sistema Lock-up com Active Slip Control. Neste sistema, a polia é liberada de forma gradual para que o torque seja transmitido de forma linear. Essa característica garante acelerações com respostas mais vigorosas e sem alternâncias, pois “segura” a polia e a solta de forma gradual para que o torque seja transmitido de forma linear e rápida.