Conheça as novidades da linha 2020 do Cobalt

Enquanto a configuração LT atende perfeitamente um cliente que busca um sedã médio-compacto completo e acessível, com amplo espaço interno para ocupantes e bagagens, o modelo LTZ foca no consumidor que procura, além disso, por mais sofisticação e conectividade total.

Preços e versões

Sem a versão Elite, a Chevrolet pretende atender outro público. Em comunicado oficial traz um novo preço para a versão LTZ 1.8: a partir de R$ 75.790, único valor anunciado até agora, porém bem acima dos R$ 68.490 divulgados em outra ocasião.

O modelo é ofertado em duas opções de motorização (1.4 e 1.8) e duas de transmissão (manual ou automática), ambas de seis marchas.

Com as mudanças, a linha ficará composta pelas versões LT 1.4 MT, LTZ 1.4 MT, LTZ 1.8 MT e LTZ 1.8 AT. As configurações 1.4 têm como foco as vendas diretas, incluindo taxistas, empresas, frotistas e clientes corporativos, mas também serão oferecidas para o público nas concessionárias, embora não constam no site da marca.

Linha 2020

A linha 2020 traz como destaque o multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, além do sistema de telemática avançada OnStar, com serviços inovadores de segurança e proteção patrimonial.

“O Cobalt é um produto muito competitivo e estratégico dentro do portfólio da Chevrolet. Conta com reconhecida reputação no mercado entre diversos públicos, como taxistas, PcD, além de empresas, frotistas e clientes corporativos, que costumam optar por um veículo que ofereça maior valor agregado”, explica Rafael L. Santos, diretor de Vendas da GM.

Cerca de três quartos dos emplacamentos do Cobalt destinam-se a estes públicos. Na categoria, o sedã médio-compacto da Chevrolet também se diferencia pela maior autonomia e pelo porta-malas de 563 litros de capacidade volumétrica.

Direção com assistência elétrica, ar-condicionado, retrovisores com ajuste elétrico, travas e vidros com abertura e fechamento automático pela chave, alerta de baixa pressão dos pneus, ajuste de altura para bancos e volante, lanterna de neblina e painel com velocímetro digital são alguns dos itens de série do veículo.

Completa a lista de itens presente no sedan:

Alarme Antifurto

Airbag Duplo

Aviso Sonoro de Cinto de Segurança

Brake Light

Faróis e Lanterna de Neblina

Isofix – sistema de fixação para cadeira infantil

Sistema de imobilização de motor

Sistema de freios ABS com EBD

Retrovisores externos na cor do veículo

Frisos e detalhes cromados

Painel de portas com revestimento Premium

Rodas de alumínio Aro 15”

Volante com revestimento Premium

Abertura de porta malas com controle remoto

Ar condicionado

Chave tipo canivete

Controlador de velocidade de cruzeiro

Direção elétrica progressiva

Computador de bordo

Indicador de troca de marchas

Navegação por setas com comando de voz

Sensor de estacionamento traseiro

Banco de tecido com revestimento Premium

Antena de Teto

Chevrolet My Link.

Ficha técnica do Cobalt

Motor: 1.8 SPE/4 – 4 Cilindros em linha

Taxa de Compressão: 12,3

Potência: 111 cv (e) / 106 cv (g) – 5.200 rpm

Torque: 174 Nm (e) – 2.600 rpm / 165 Nm – 2.800 rpm

Transmissão: Câmbio Manual de 6 marchas e automática de 6 marchas

Freios Dianteiros: Disco Ventilado

Freios Traseiros: Tambor

Direção: EPS – Elétrica Progressiva

Suspensão: Independente Tipo Macpherson na dianteira e Semi independente com eixo torsão e barra estabilizante na traseira

Pneus; 195/65 R15 – Roda 6J X 15 – Liga Leve Aro 15”

Comprimento: 4.481 mm

Largura: 1.911 mm

Altura: 2.005 mm

Distância entre eixos: 2.620 mm

Tanque de Combustivel; 54l

Porta – Mala: 563l

Peso: 1.104 kg LTZ / 1.129 Elite

Carga Útil: 385 kg

Alimentação: Flex – Gasolina e Etanol

Sistema de Partida a frio: GM Chevrolet Easy- Start