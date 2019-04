Conheça a “Volkswagen Automotive Cloud”

Serviços a bordo e plataforma baseados na tecnologia Microsoft

A partir de 2020, mais de cinco milhões de novos veículos com a marca Volkswagen serão totalmente conectados a cada ano e farão parte da Internet das Coisas (Internet of Things – IoT) na nuvem. A profunda parceria entre as duas companhias vai lançar as bases para combinar a expertise global da Microsoft em relação à nuvem com a experiência da Volkswagen como fabricante de automóveis com presença no mercado global.

Juntas, as duas empresas vão desenvolver a base tecnológica para uma abrangente nuvem industrial automotiva. No futuro, todos os serviços a bordo dos veículos da marca central Volkswagen, assim como a plataforma baseada na nuvem para todo o Grupo (também conhecida como One Digital Platform, ODP) serão construídos sobre a plataforma e serviços Azure da Microsoft, assim como a Azure IoT Edge. Isso irá dinamizar dramaticamente o panorama tecnológico.

Por meio da Volkswagen Automotive Cloud, a empresa irá otimizar consideravelmente a interconexão entre o veículo, a plataforma baseada em nuvem e serviços centrados no cliente para todas as marcas, como o sistema “Volkswagen We”.

Com a implantação da Volkswagen Automotive Cloud, a Volkswagen poderá alavancar consistentemente os serviços de mobilidade em toda a sua linha e proporcionar novos serviços e soluções como experiências no carro para os clientes, telemática e conexão segura de dados entre o carro e a nuvem.

Quartel-general digital

Como parte da nova entidade, a Volkswagen vai implantar um novo centro de desenvolvimento da nuvem automotiva na América do Norte, próximo à sede da Microsoft. Para ajudar na introdução de uma nova onda na transformação automotiva, a Microsoft irá prover apoio direto à Volkswagen à medida em que esta implanta seu novo centro de desenvolvimento da nuvem automotiva, incluindo recursos para ajudar nas contratações, gerenciamento de recursos humanos e serviços de consultoria. A expectativa é contar com cerca de 300 engenheiros no futuro próximo.

Além do embasamento tecnológico da parceria, a Microsoft vai dar acesso ao conhecimento da nuvem para toda a organização, de forma que os engenheiros da Volkswagen possam aprender e se beneficiar da forte cultura de colaboração e agilidade da Microsoft, transferindo essas experiências para o núcleo da organização Volkswagen.

Desenvolvimento do maior ecossistema digital da indústria automotiva

Num período mais longo, as soluções desenvolvidas a partir da parceria estratégica serão levadas a outras marcas do Grupo Volkswagen em todas as regiões do mundo, estabelecendo a base para todos os serviços centrados nos clientes.

Isso inclui a família elétrica Volkswagen ID., assim como modelos com propulsão convencional. No futuro, os carros da frota da Volkswagen se tornarão bases móveis da ‘internet das coisas’, interligados pela Microsoft Azure.