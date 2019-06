Conheça a tecnologia Eyesight dos novos modelos da Subaru

EyeSight

A CAOA e a SUBARU trazem para os Clientes brasileiros a avançada tecnologia de segurança EyeSight no Brasil. O sistema EyeSight foi desenvolvido pela SUBARU e foi o pioneiro na utilização de câmera estéreo para fornecer um sistema de assistência ao condutor.

Ele utiliza duas câmeras estéreo para capturar imagens tridimensionais (3D) coloridas, com excelente nível de reconhecimento de objetos, desenvolvidas para corresponder exclusivamente às condições de tráfego de cada país. Essas câmeras detectam obstáculos e informam o motorista, com o auxílio de uma indicação no painel de instrumentos, além de atuar em vários dispositivos do veículo, tais como freio, piloto automático e acelerador, auxiliando na redução da velocidade, até a parada do automóvel.

O EyeSight reúne 4 sistemas de segurança:

– Sistema de Frenagem Pré-Colisão: Quando o EyeSight detecta a presença de risco da ocorrência de colisão, ele avisa o motorista, por um sinal luminoso, sobre o perigo. Caso este não realize alguma ação de desvio, o EyeSight aciona o sistema de frenagem, para reduzir a velocidade ou parar automaticamente o veículo.



– Controle Adaptativo de Velocidade: as câmeras que integram o EyeSight funcionam em conjunto com os sistemas de gerenciamento de motor, transmissão e freios, para garantirem que o veículo mantenha uma distância segura do modelo à frente – definida previamente pelo condutor -, ajustando automaticamente a distância entre eles.

– Gerenciamento de Aceleração Pré-Colisão: se, durante a manobra de ré para retirar o veículo de uma vaga, por exemplo, o motorista selecionar, de maneira equivocada, uma marcha à frente em vez da ré, quando o modelo estiver parado ou em baixa velocidade, o sistema EyeSight emite alertas sonoro e luminoso no painel, alertando o condutor, enquanto que, simultaneamente, restringe a saída do veículo.

– Aviso de Mudança de Faixa e de Partida: quando o sistema EyeSight detecta oscilações e a velocidade do modelo é de, aproximadamente, 60 km/h ou superior, ele avisa o motorista dessa anomalia de funcionamento acionando um aviso sonoro e uma luz indicadora. O motorista também será avisado se o EyeSight detectar que o veículo começa a oscilar sua trajetória para muito próximo das linhas de separação das faixas de rolamento.

De acordo com uma pesquisa da Subaru Corporation, fabricante dos automóveis SUBARU, baseada em dados coletados pela Japan’s Institute for Traffic Accident Research and Data Analysis (em português: Instituto de Pesquisa de Acidentes de Trânsito e Análise de Dados do Japão), realizada no período entre abril de 2010 e março de 2015, indicam que em um universo de 10.000 ocorrências, os modelos equipados com o sistema EyeSight tiveram 61% menos acidentes resultando em ferimentos ou mortes, quando comparado com veículos que não possuem essa tecnologia.

Novos Modelos Esportivos

Outras atrações da marca apresentadas no evento do setor automotivo brasileiro são as novas linhas 2019 dos sedans esportivos WRX e WRX STI. Entre as principais novidades desses dois lançamentos, se destacam: evoluções no design externo, que reforçam ainda mais a impressão de performance e desempenho; incorporações de evoluções técnicas e de equipamentos, proporcionando aumento do conforto e segurança.

Além disso, atendendo a uma solicitação dos apaixonados pela marca SUBARU, a CAOA também trouxe para o País uma versão do modelo WRX equipada com câmbio manual de seis velocidades, além da transmissão automática Sport Lineartronic, de oito velocidades, já disponível anteriormente.

Completando a gama de novidades que a SUBARU estará expondo em seu estande estão os modelos Forester e Outback, que passaram a contar com novos equipamentos de série, que ampliaram ainda mais os já consagrados padrões de segurança, conforto e comodidade.