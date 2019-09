Conheça a série Limitada Gt Line do Renault Fluence

As novidades estéticas, externas, incorporadas ao Fluence GT Line foram concebidas pela equipe do Renault Design América Latina (RDAL), o primeiro estúdio de design da marca no continente americano, localizado no Brasil.

O Fluence GT Line apresenta, na dianteira, spoiler integrado ao para-choque logo abaixo da entrada de ar frontal, dando o tom de esportividade, que se complementa com os faróis de neblina circundados por moldura cromada.

Na traseira, um discreto aerofólio incorporado à tampa do porta-malas, como se fossem uma peça única. O escapamento é envolvido pelo extrator de ar na cor preta, logo abaixo do para-choque. Na parte inferior da tampa do porta-malas, a inscrição GT Line abaixo da lanterna do lado direito identifica a série limitada.



Visto de lado, as saias laterais se destacam, assim como as rodas de cinco raios, com aro de 17 polegadas de diâmetro, deixando à mostra parte dos discos e da pinça de freio. Os retrovisores na cor da carroceria e maçanetas em cromado fosco garantem um toque de sofisticação ao modelo.

Já na parte interior o Fluence GT Line possui cor cinza escura com detalhes cromados e preto brilhante, conta também com painel digital e oferece itens de conforto, tecnologia e segurança, presentes em toda gama Fluence. Destacam-se a chave-cartão “hands free” que permite o travamento, abertura das portas e partida do motor com maior liberdade, sem a necessidade de uma chave de contato do veículo; ar-condicionado digital dual zone; sistema de som 3D by Arkamys; direção elétrica, volante com dispositivo regulador e limitador de velocidade, freios ABS e quatro airbags.



Mecanicamente, o modelo é equipado com motorização 2.0 16V Hi-Flex, que desenvolve a potência de 143 cv (etanol) / 140 cv (gasolina) a 6.000 rpm e torque máximo de 19,9 kgfm (etanol) / 20,3 kgfm (gasolina) à 3.750 rpm. Equipado com câmbio CVT X-Tronic, que proporciona uma troca suave de marchas, sem trancos, mantendo sempre o propulsor na rotação ideal, levando-se em conta a carga do motor e as condições de rodagem, além de se adaptar ao tipo de condução do motorista. O Fluence GT Line acelera de 0 a 100 Km/h em 10,1 segundos e sua velocidade máxima é de 195 km/h.