Conheça a miniatura de ouro, prata e diamantes do Ford Escort

Joalheiro profissional e apaixonado pelo modelo, do qual já possuiu 55 exemplares, ele criou uma miniatura do carro em ouro, prata, diamantes e outras pedras preciosas, que está agitando o mercado de colecionadores na Europa. A peça está sendo leiloada no tradicional site de carros clássicos The Market (www.themarket.co.uk), com a expectativa de arrecadar uma pequena fortuna.

Feito em escala 1:25, o Escort Mk2 é inspirado no carro de rali pilotado por Ari Vatanen no final dos anos 70. Considerando somente o custo dos materiais empregados, a obra é orçada em cerca de 70.000 libras, ou R$360.000, e todo o resultado será destinado a instituições de caridade. O maior valor, porém, está na sua arte.

Russell Lord começou a trabalhar neste incrível modelo há 25 anos, um sonho que consumiu milhares de horas de escultura lenta e minuciosa. O carro tem o corpo feito predominantemente de prata, rodas, freios e aerofólio de ouro 18 quilates e grade dianteira de ouro branco. Os faróis são diamantes de 70 pontos. Há ainda 600 diamantes negros russos aplicados na carroceria. As luzes de freio são feitas de rubi e o oval azul Ford, de safira.

Seus detalhes incluem polias giratórias no motor, alavanca de câmbio móvel feita de platina com incrustações de diamantes e janelas de vidro – que exigiram a quebra de inúmeros vasos para encontrar as partes com a curvatura ideal.

“Tem sido um hobby ao qual me dedico há muito tempo, mas há três anos eu decidi terminá-lo. Conheço esse carro como a palma da minha mão – por isso, não foi necessário um projeto. Eu apenas o construí a partir do zero, peça por peça”, diz Lord, de Essex, no Reino Unido.

Clássico

Um dos grandes clássicos da Ford, o Escort é admirado em todo o mundo. Mas é difícil superar a paixão dos ingleses pelo modelo. Numa votação promovida pelo The Classic Ford Show, em 2016, ele foi eleito o Ford preferido de todos os tempos no Reino Unido. Durante os 32 anos em que foi produzido na Inglaterra, o Escort teve seis gerações, vendeu mais de três milhões de unidades e tornou-se um dos modelos mais populares do país.

No Brasil, o Escort foi lançado em 1983 e, durante os 20 anos em que foi produzido, trouxe seguidas inovações para o mercado. Foi o primeiro carro mundial da Ford e o primeiro a oferecer a opção de duas ou quatro portas. A versão esportiva XR3 tornou-se um ícone na linha.