Conheça 13 cursos para se tornar professor

O levantamento aponta, inclusive, uma queda no interesse dos estudantes em se tornar professor de 5,5% para 4,2% em nove anos. Porém, um estudo feito pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, revelou que a demanda para a profissão é de quatro milhões até 2040. Dentre os motivos para esse aumento, que também eleva a empregabilidade da área, destacam-se o envelhecimento populacional e o aumento do número de matriculados nas redes de ensino.

Para quem pretende se tornar um professor, antes é necessário saber em qual perfil você se encaixa. Veja abaixo os detalhes de 13 cursos de licenciatura e descubra qual deles tem mais a ver com você:

Pedagogia

O profissional dessa área atua na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I. Ele é responsável por planejar, avaliar, coordenar e desenvolver projetos pedagógicos. Além disso, o pedagogo é o intermediário entre a comunidade escolar e as instituições familiares. O curso de Pedagogia possui duração média de quatro anos e inclui em seus conteúdos o ensino de práticas pedagógicas, dos conteúdos programáticos direcionados para o Ensino Básico e da Língua Brasileira de Sinais.

Matemática

O professor dessa área é habilitado para dar aulas sobre técnicas e cálculos matemáticos e lógicos para alunos do Ensino Fundamental II e Médio. Durante os quatro anos da graduação, conteúdos sobre cálculos, análise, geometria e álgebra são estudados. Além disso, os universitários também aprendem sobre a prática de ensino.

Educação Física

O professor de Educação Física é responsável por ensinar e supervisionar práticas corporais para crianças e adolescentes, no Ensino Fundamental I, II e no Ensino Médio. O conteúdo da graduação é distribuído em aulas teóricas e práticas, com duração de quatro anos. Disciplinas relacionadas a anatomia do corpo humano são comuns nesse curso, que faz parte das Ciências Biológicas.

Letras

O profissional licenciado em Letras possui a capacitação para entender o funcionamento da Língua Portuguesa, de outro idioma e suas respectivas obras literárias e passar esses conhecimentos para alunos do Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio. O curso dura, em média, quatro anos. O idioma estrangeiro a ser estudado é escolhido pelo aluno, e normalmente as opções são inglês, espanhol, francês e alemão. O conteúdo programático aborda o estudo da estrutura da língua, sua história, literatura e como funciona o processo de comunicação.

História

Como o próprio nome já diz, o historiador tem como função estudar, analisar e ensinar a respeito os processos históricos que compõem o mundo. O professor de História atua no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio. O curso consiste no estudo e problematizações de documentos, pesquisas e conceitos e divide-se nos eixos Histórico, Especializado e Complementares, durante os quatro anos de graduação. Eles abordam práticas de pesquisas, atividades de outras áreas do conhecimento e conteúdos voltados para áreas de atuação específicas, respectivamente.

Ciências Biológicas

O curso capacita o profissional para dar aula de Ciências no Ensino Fundamental II e de Biologia, no Ensino Médio. Voltado para a área de Biológicas, a grade curricular do curso é voltada para o estudo dos seres vivos, da relação entre os seres e o meio ambiente, dos processos evolutivos e da ecologia. Além disso, conteúdos na áreas de Química, Física e da Saúde estão presentes ao longo da graduação, que possui duração média de quatro anos.

Filosofia

O profissional licenciado em Filosofia trabalha com estudantes do Ensino Médio. Ele tem como função provocar a reflexão sobre o homem, seu destino e destino do mundo. Para isso, utiliza-se de conceitos clássicos sobre temas como ética, moral, política, cultura. O conteúdo do curso, que também possui duração de quatro anos, estrutura-se nas disciplinas de Ética, Lógica, Teoria do Conhecimento, História da Filosofia, Filosofia Geral e conceitos sobre a prática do ensino. Dentro das disciplinas abordam-se temas subjetivos.

Geografia

O geógrafo é capacitado para trabalhar com estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio por meio do ensino do espaço geográfico sob os aspectos social, econômico e natural. O curso de Geografia estrutura-se nos eixos de Formação Específica, Complementar e Livre, assim como o de História.

Artes Visuais

O licenciado em Artes Visuais pode dar aulas para alunos do Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio e também pode atuar em instituições como museus e centros culturais. O curso é dividido em níveis, que abordam a análise e reflexão de fenômenos visuais, estudos de outras áreas do conhecimento e aprofundamento em técnicas. Nas demais áreas do conhecimento, inclui-se o estudo de Filosofia, Estética, Sociologia e Comunicação.

Física

O profissional formado em Física é habilitado para dar aulas para estudantes do Ensino Fundamental II e Médio sobre princípios, conceitos e métodos da física. A graduação é dividida em duas partes: a de conteúdo curricular obrigatório e a voltada para qual segmento o universitário deseja seguir. O conteúdo curricular obrigatório é composto por cálculos, teorias e aplicações, práticas laboratoriais e pelas áreas Ciências Naturais e Humanas.

Química

O licenciado nessa área é responsável por lecionar para alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio sobre metodologias, materiais, experiências e análises relacionadas a propriedades, composição e transformação de substâncias. No curso, são feitos estudos sobre conceitos, leis e princípios da Química, assim como propriedades físicas e químicas dos elementos e avanços científico-tecnológicos. Além disso, disciplinas pedagógicas e a relação entre Química e os contextos culturais e sociais também fazem parte do conteúdo programático.

Música

O curso de Música forma educadores que planejam cursos, desenvolvem pesquisas, coordenam atividades, estudam e pesquisam música em escolas de música, conservatórios, escolas privadas e projetos sociais. As aulas da graduação são teórico-práticas, e abordam conteúdos relacionados a cultura e artes e particularidades da área musical.

Ciências Sociais

O cientista social pode dar aulas para alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio sobre estruturas e características das organizações culturais, sociais, políticas e econômicas. O curso, com duração de até cinco anos, é composto por disciplinas como Antropologia e Sociologia e, assim como o de Geografia, ele é dividido em três partes, de forma semelhante aos cursos de História e Geografia: Formação Específica, Complementar e Livre.