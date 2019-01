Confronto ideológico

Primeiro porque se discutem os assuntos e se defendem posições em análise rasa, com base filosófica de botequim, ao absurdo do fundador de um partido político afirmar que é contra a condenação de um criminoso internacional, homicida, sicário, fratricida, muito embora não conheça o processo. E percebam que o ser trata e critica uma das civilizações mais antigas do mundo, um dos berços formais do Direito.

Segundo porque nós, brasileiros compromissados com o futuro de nossos filhos e netos, além de ainda corarmos as faces, um mínimo que seja, devemos nos unir para efetivamente fazer esse Brasil respirar novos ares, viver novos tempos, crescer, e efetivamente se mostrar exemplo para o mundo de soerguimento, de lisura, de progresso, de caridade, e ocupando realmente a posição que alguém lhe atribuiu, com muito carinho, de “Coração do Mundo”. Assim esperamos. Assim Deus nos ilumine e nos guie.