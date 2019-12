Confira o que foi notícia em Caieiras e região em 2019

Janeiro

Expectativa

Mudança na política traz esperança. Cidadãos retomam rotina – Brasileiros explanam expectativa com 2019. Alteração no comando do País e contas comuns do período são a bola da vez.

Incentivo

Caieiras cria campanhas e traz novidades no IPTU 2019 – Contribuintes estão recebendo carnê que deve ser pago em cota única ou parcelado já no mês de janeiro

Fevereiro

Franco da Rocha

Pacientes relatam problemas e desleixo com posto de saúde – Denúncia foi feita pela rede social. Regional News esteve no local e confirmou situação enfrentada por cidadãos

Explanação

Aterros em Caieiras geram críticas e estão monitorados – Área entre o Sítio Aparecida e a Vila Rosina passa por recuperação. Demais terrenos receberão condomínio de indústrias

Março

Saúde

Casos de dengue aumentam 149%. Caieiras não registra problema – Aedes Aegypti é responsável também pela chikungunia e a zika. População precisa estar atenta e pode colaborar

Danos

Descarte irregular de lixo eletrônico é preocupante – Equipamentos eletrônicos descartados de forma inadequada podem causar problemas irreversíveis à saúde

Polícia

Homem semeava plantação de maconha na própria casa – Erva estava no terreno de uma residência no bairro do Serpa. Dono do imóvel plantava para consumo próprio

Abril

Francisco Morato

Famílias que moram no Portal do Lago imploram por socorro – Pavimentação de ruas está entre os principais pedidos feitos pelos moradores que sofrem com a situação

Franco da Rocha

Cidadãos sofrem os prejuízos causados por inundações – Famílias que moram em viela próxima a córrego no Jardim Luiza contabilizam perdas há anos

Polícia

GCM prende jovem que aplicava golpes em compras pela internet – Crime foi descoberto após vítima do Rio de Janeiro se deslocar à Caieiras e denunciar crime à Delegacia de Polícia

Cobrança

Comportas de empresa podem estar causando enchentes e prejuízos – Após estudos, prefeitura oficia Ahlstrom-Munksjö, antiga MD Papéis para retirar barreira e evitar cheia do rio Juqueri

Maio

Decisão

Vereador franco-rochense foi afastado pela Justiça Eleitoral – Valdir da Santa Casa enfrenta processo desde 2017 quando teve seu diploma cassado. Ainda cabe defesa no TSE

Revolta

Compradores temem ficar sem o imóvel e o dinheiro investido – Em busca de respostas, pessoas denunciam abandono de empreendimento e sumiço dos responsáveis

Evolução

Investimento no 192 garante melhor prestação de serviço – Frota aumentada, equipe reforçada e treinamento apontam melhora e mais rapidez no atendimento do SAUR

Junho

Malha viária

DER autoriza transformar acostamento da via em pista – Obras serão executadas pela municipalidade para desafogar trânsito caótico da Rodovia SP-332 na região do Serpa

Julho

Dúvida

Quatis sumiram e boatos de envenenamento preocupam – Bando era atração. Desaparecimento pode estar ligado a período de reprodução. População quer repostas

Canil

Espaço destinado a animais de rua passa por mudanças – Soprac assume gestão, inicia reformas e otimiza espaços para melhorar tratamento aos cães

Imunização

Casos de sarampo preocupam e governo intensifica controle – Caieiras tem baixo registro da doença e campanha específica na cidade está descartada até o momento

Agosto

Contestação

Estacionamentos privativos estão cercados de polêmicas – Espaço reservado para cliente em frente a comércios demanda autorização, regularização e bom senso

Justiça

TJ ordena bloqueio de bens de Roberto Hamamoto – Em Acórdão publicado no dia 24 de julho deste ano, na semana passada, o Tribunal de Justiça ordenou, mais uma vez, o bloqueio de bens do ex-prefeito

Decisão

Justiça diz que eleições do PSB Caieiras foram clandestinas – Apesar de permitir recurso, derrota de Cleber Furlan sinaliza para anulação das eleições de partido

Setembro

Repercussão

Opiniões diferentes sobre Lei anti-homofobia criaram conflitos – Tema polêmico trouxe divergências na sociedade civil, nos setores religiosos e políticos da cidade de Caieiras

Atendimento

Ambulâncias nas rotatórias facilitam prestação de socorro – Questionamentos sobre viaturas paradas em rotatórias da SP-332 foram esclarecidos. Estatísticas mostram bons resultados

Franco da Rocha

Rua que desmoronou em 2016 continua sem solução – Depois de três anos, nada foi feito e famílias estão apreensivas com a situação que promove perigo no Jardim Luciana II

Outubro

Manutenção

Calçadas oferecem riscos a idosos e deficientes na região – Piso danificado e falta de acessibilidade foram apontados por entrevistados em Caieiras e Franco da Rocha

Malha viária

Falta de obras e investimentos prejudicam trânsito da SP 332 – Trevos precisam ser reestruturados em trechos que cortam Caieiras. Riscos de acidentes graves são iminentes

Novembro

Polêmica

Benefícios destinados a agentes públicos aborrecem caieirenses – População reclama de decisão do STF que irá beneficiar agentes públicos de Caieiras e de várias cidades do País

Reclamação

Cidadãos apontam problemas no atendimento e manutenção do PS – Pacientes relatam problemas no Pronto Socorro de Caieiras e pedem providências ao prefeito para que o setor melhore

Contrariedade

CPTM tira trens de formação em Caieiras e desagrada usuários – Mudanças no trajeto da CPTM da Linha 7-Rubi até a Estação Brás alterou e prejudicou a rotina de cidadãos caieirenses

Transporte coletivo

Idosos com menos de 65 anos tem de pagar passagem – Empresa ganha causa na Justiça e mantém gratuidade para idosos acima de 65 anos. Motoristas treinam dupla função

Dezembro

Celebração

Festa para comemorar os 61 de Caieiras – Mais um 14 de dezembro chegou e a cidade de Caieiras completa 61 anos de emancipação com festa.