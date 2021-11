Confira o funcionamento dos serviços no feriado da Proclamação da República

Na retomada segura promovida pelo Governo de SP, as regras gerais e setoriais de segurança sanitária continuarão as mesmas da fase de transição e válidas para os 645 municípios. As prefeituras possuem autonomia para determinar rigidez de restrições conforme as circunstâncias locais da pandemia e capacidade hospitalar.

Todas as atividades econômicas devem obedecer aos protocolos setoriais de segurança sanitária previstos no Plano SP (saopaulo.sp.gov.br/planosp/). Veja abaixo o que abre e o que fecha e se programe.

Poupatempo

Na próxima segunda-feira, dia 15 de novembro, os postos do Poupatempo em todo estado de São Paulo estarão fechados, devido ao feriado nacional da Proclamação da República. Na terça-feira (16), todas as unidades voltam a funcionar normalmente, mediante agendamento prévio de data e horário.

Durante todo o feriado, as mais de 150 opções de serviços online, como a renovação da CNH, Carteira de Trabalho Digital, Seguro-desemprego, licenciamento de veículos, carteira de vacinação da Covid-19, entre outros, permanecerão à disposição da população para os atendimentos remotos, sem sair de casa.

Importante reforçar que os atendimentos nos postos do Poupatempo são realizados somente para serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos, como os de RG (primeira via e renovação com alteração de dados), transferência interestadual e mudança nas características de veículos, por exemplo.

O agendamento, gratuito, pessoal e intransferível, é obrigatório e deve ser feito pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital ou ainda nos totens de autoatendimento.

CPTM, Metrô e EMTU

Na próxima segunda-feira, 15/11, quando é comemorado o Dia da Proclamação da República, a operação das empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) terão mudanças por conta do feriado. CPTM, Metrô, EMTU e as concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade irão monitorar suas operações e deixar suas equipes a postos para fazer ajustes na circulação, se for necessário.

CPTM – Na segunda-feira, as sete linhas da CPTM vão operar com oferta de trens semelhantes a de um domingo.

Linha 10-Turquesa – Na segunda-feira (15/11), a Linha 10-Turquesa terá alterações. Entre 8h e 18h, os trens que circulam em direção a Rio Grande da Serra não irão parar na estação Utinga por conta da continuidade de obras de substituição e fixação de novos trilhos e dormentes no trecho. Desta forma, quem embarca em Utinga no sentido Rio Grande da Serra deve primeiro embarcar na direção oposta (sentido Jundiaí, do Serviço 710), desembarcar em São Caetano e prosseguir com destino a Rio Grande da Serra. Os passageiros que viajam sentido Rio Grande da Serra e querem desembarcar em Utinga deverão desembarcar na estação Prefeito Saladino e retornar.

EMTU – No feriado da Proclamação da República, todas as linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU seguirão a programação horária de domingo. Informações detalhadas sobre horários de partida e itinerários podem ser obtidas no site da EMTU ou no aplicativo da EMTU disponível para iOS e Android.

Metrô – As linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata vão ter operação equivalente a de um domingo durante toda a segunda-feira.

ViaQuatro e ViaMobilidade – Nas Linhas 4-Amarela e 5-Lilás, a oferta de trens, desde o início da operação do feriado da Proclamação da República, será equivalente à de um domingo e a oferta de trens será ajustada ao longo do dia, de acordo com a demanda de passageiros.

Bilhetes – Desde o final de 2020, o bilhete para ingresso na CPTM e no Metrô é um QR Code. O passageiro pode adquirir o bilhete digital QR Code pelo celular, sem a necessidade de impressão. A compra pode ser feita pelo aplicativo TOP ou pelo WhatsApp usando o canal oficial do TOP. Basta adicionar o número (11) 3888-2200 aos contatos do celular, solicitar atendimento e seguir as orientações. Outra opção é comprar o bilhete digital impresso nas máquinas de autoatendimento (ATM) dentro das estações com cartão de débito. Importante tomar cuidado ao armazenar os bilhetes que não serão usados na hora para não danificar o papel.

Bikes – Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas convencionais e também elétricas de tamanho semelhante ao das convencionais no Metrô, na CPTM e nas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

Sabesp

Na segunda-feira, 15/11, a Central de Atendimento, telefone 0800-0550195, funcionará das 6h às 0h, e o telefone para emergências 195 funcionará 24h. As agências físicas e quiosques presenciais estarão fechados. No feriado, o atendimento online pelo chat pode ser feito das 8h às 21h, pelo link: https://sabesp-chat.sabesp.com.br/#/.

Na Agência Virtual (https://agenciavirtual.sabesp.com.br/home) e no Sabesp Fácil (https://sabespfacil.sabesp.com.br/), o atendimento é 24h, todos os dias da semana. Em ambos é possível consultar informações sobre contas e acessar outros serviços.

A Ouvidoria não terá atendimento no feriado de 15 de novembro. Na terça-feira (16/11), o atendimento telefônico (0800 055 0565) funciona no horário normal, das 8 às 18h. A Sabesp Soluções Ambientais (0800 771 2482) terá atendimento no feriado das 6h às 0h.

Os Postos Municipais onde há atendimentos da Sabesp – Descomplica Butantã, Campo Limpo, São Miguel, Resolve Fácil Itapevi e Ganha Tempo Barueri – permanecerão fechados na segunda-feira (15/11), assim como os atendimentos da Companhia nas unidades do Poupatempo.

No sábado, 13/11, a Central de Atendimento funcionará das 6h às 17h, e o telefone para emergências 195 funcionará 24h. Também é possível agendar atendimento presencial nas unidades da Sabesp pelos sites: Agenda SP (https://sabesp.agendasp.sp.gov.br/eagenda.web/SABESP/) e Poupatempo (http://www.poupatempo.sp.gov.br/).

No domingo, 14/11, a Central de Atendimento funcionará das 6h às 17h, e o telefone para emergências 195 funcionará 24h. As agências físicas estarão fechadas.

Defesa Civil do Estado

A Defesa Civil do Estado ficará à disposição no feriado do dia 15 por meio do Núcleo de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone 2193 8888 e e-mail: defesacivil@sp.gov.br.

Bom Prato

A Secretaria de Desenvolvimento Social informa que no feriado, somente os restaurantes da rede Bom Prato que abrem aos finais de semana irão funcionar – Brás, Campos Elíseos, Guaianases, Lapa, Santana e São Mateus. No dia 16, todas irão abrir para atendimento normal.

Fazenda

Os postos da Fazenda permanecerão fechados no dia 15, segunda-feira, voltando a atender a população no dia 16, quarta-feira.

JUCESP

A JUCESP terá o atendimento presencial suspenso no dia 15 de novembro. Porém, seus serviços estarão disponíveis on-line no site: www.institucional.jucesp.sp.org.br.

PAT e Banco do Povo

As unidades de São Paulo do Banco do Povo estarão fechadas no dia 15. Demais municípios seguem determinação local. Os PATs, como estão sob gestão das prefeituras, seguem as normas municipais. O PAT Central, da Rua Boa Vista, estará fechado.

CDHU

No dia 15 de novembro não haverá expediente na CDHU.