Confira o calendário de liberação das contas do FGTS

Todos os trabalhadores com contas ativas ou inativas do FGTS podem sacar até R$ 500 de cada conta. O pagamento vai até 31 de março de 2020.

Se o trabalhador tiver conta poupança na CAIXA, o valor será depositado automaticamente. Quem não possui poupança na CAIXA deverá seguir o cronograma abaixo para início do pagamento. Para quem possui Cartão e senha do Cidadão, o saque pode ser feito nos terminais de autoatendimento. Os saques de até R$ 100 poderão ser realizados em casas lotéricas, mediante apresentação de documento de identidade original com foto e número do CPF.

Nascidos entre maio e agosto poderão fazer a retirada a partir de 27 de setembro. A partir de 9 de outubro, o saque estará disponível para quem nasceu entre setembro e dezembro. Essas datas são válidas para quem tem conta-poupança na Caixa Econômica Federal.

Quem não tem a conta terá de seguir outro cronograma, a partir do mês de nascimento:

Janeiro: 18 de outubro

Fevereiro: 25 de outubro

Março: 8 de novembro

Abril: 22 de novembro

Maio: 6 de dezembro

Junho: 18 de dezembro

Julho: 10 de janeiro

Agosto: 17 de janeiro

Setembro: 24 de janeiro

Outubro: 7 de fevereiro

Novembro: 14 de novembro

Dezembro: 6 de março