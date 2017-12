Confira essas dicas de como ser efetivado em vagas temporárias

No Brasil, o levantamento das entidades também expõe que o setor de serviços deve oferecer 50 mil vagas temporárias, assim o comércio deve gerar 33 mil postos, e a indústria, 28 mil. Ao final do contrato, 19 mil trabalhadores temporários (17,1% do total) deverão ser efetivados.

O mês de dezembro é o de maior intensidade na criação de vagas temporárias, devido ao aquecimento econômico causado pelas festas de fim de ano e o pagamento do 13º salário. Penso, que o emprego temporário não deve ser encarado como apenas uma oportunidade momentânea, pois após dois anos de declínio, as contratações devem voltar a crescer neste ano em decorrência de mudanças na legislação trabalhista.

Ao observar que o fim do ano pode ser o melhor momento para agir e identificar uma oportunidade ou alternativa para o abandono do desemprego, sugiro algumas dicas para conseguir uma vaga temporária e a longo prazo, a efetivação de emprego mais sólido. O primeiro passo é a escolha de uma vaga que esteja de acordo com o seu perfil profissional. O segundo, é preciso ter foco na conquista de uma vaga de emprego, ainda que temporária. E, o terceiro, o candidato deve ter o autoconhecimento necessário para saber quais são suas habilidades, competências e diferenciais.

Por fim, aconselho que durante a procura por vagas efetivas, o ideal também é mapear colocações, principalmente, depois do carnaval, quando o mercado aquece um pouco mais. Após o mapeamento, o candidato deve elaborar um currículo atualizado, consistente e objetivo e, ao conseguir a vaga temporária, ele se mostre alinhado aos propósitos e regras estabelecidas pela empresa e invista no networking, pois mesmo que a empresa não tenha vagas ao final do contrato, os contatos farão com que o candidato seja lembrado.

As dicas são de Astrid Vieira, diretora da empresa Leaders HR Consultants.