Confira as séries e filmes mais pesquisados de 2019 no Google

Aparecem no top 10, produções de super-heróis e, sem surpresa nenhuma, ‘Game of Thrones’ ficou no topo das séries mais procurados no Google. Vale ressaltar a presença de produções nacionais, como ‘Bacurau’, ‘Sintonia’ e ‘Minha Vida em Marte’.

Mesmo sendo as mais buscadas, não significa que tenham sido as mais vistas.

Confira os top 10 de filmes e séries de 2019:

Filmes

Vingadores: Ultimato

Coringa

Capitã Marvel

Toy Story 4

O Rei Leão

Aquaman

Shazam

Minha Vida em Marte

Bird Box

Bacurau

Séries

Game of Thrones

Stranger Things

Chernobyl

Vis a Vis

Manifest

Sintonia

Sex Education

One Punch Man (Temporada 2)

The Umbrella Academy

The Good Doctor