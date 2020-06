Confira a lista do “S.O.S. Comércio” de Caieiras

A lista “S.O.S. Comércio”, contendo os estabelecimentos comerciais que estão fazendo entregas durante esse período de quarentena, também está disponível no aplicativo da Cidade de Caieiras, além do site da Prefeitura (caieiras.sp.gov.br). Caso não tenha o app, basta entrar na loja de aplicativos do seu smartphone e baixar gratuitamente. Digite “Caieiras”, que ele aparecerá como primeira opção.