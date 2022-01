Confira a aceitação dos prefeitos da região

Danilo Joan, de Cajamar, é o mais bem avaliado entre todos: 88,9% dos entrevistados disseram que aprovam a administração do prefeito, que assumiu num mandato “tampão” em 2019, e foi reeleito no ano passado. Pouco mais de 6,5% desaprovam a sua gestão e aproximadamente 5,05% não souberam responder.

Na outra ponta, aparece o prefeito de Caieiras, Gilmar Lagoinha, com o menor índice de aprovação: 46% dos eleitores afirmaram estar satisfeitos com a forma como o político conduz a cidade. O índice de desaprovação de Lagoinha também é o maior entre todos: 34%.

Em Franco da Rocha, Dr. Nivaldo (PTB), tem 57,58% de aprovação. 15,15% desaprovam sua gestão e 27,27% não sabe avaliar a administração.

Renata Sene, que ganhou as eleições de 2020 com larga vantagem, tem 56% de aprovação, enquanto 25% desaprovam sua gestão e 19% não sabe. Na vice-lanterna, aparece o prefeito de Mairiporã, Aladim (PSDB), com 46,46% de avaliação positiva, 23,23% de desaprovação e pouco mais de 30% não têm uma opinião.

De acordo com a reportagem, na média, os prefeitos que administram as cidades que compõem o Cimbaju foram aprovados por 58,16% dos entrevistados, reprovados por 20,41% 21,43% não sabe.

Para o sociólogo Marcos Agostinho, diretor do Instituto responsável pela pesquisa, problemas de comunicação ou até questões próprias de desempenho podem ter atrapalhado a avaliação dos prefeitos com os menores índices de aprovação. A pesquisa entrevistou 599 moradores de Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras e Mairiporã. A margem de erro é de 4%.

Fonte:

https://expressourbano.com.br/como-esta-a-aprovacao-dos-prefeitos-da-regiao /?fbclid=IwAR1gNciJZE__Qgv-hGjvnC2BbSgXaO3qqk-xyHcM6KP7KCm3vrqEyjK_KuM