Confeiteira de Caieiras estará no programa “Que Seja Doce” da GNT

Em um bate-papo com o jornal Regional News, Aline contou como despertou o interesse pela confeitaria. “Sempre tive o desejo no meu coração de levar de alguma forma para as pessoas a sensação de bem-estar, trazer alegria, conforto e alívio. Ao terminar o ensino médio, buscando cumprir essa missão que sinto dentro de mim, me interessei pela área farmacêutica. Cheguei a cursar alguns semestres, mas imprevistos me fizeram interromper os estudos. Mesmo sendo um sonho, em meio a tantas negativas para ingressar na área, cheguei à conclusão que os imprevistos eram para me mostrar que deveria seguir outro caminho”, disse Aline.

Em busca de uma renda extra, a confeiteira começou a fazer bolos no pote para vender no trabalho. “Sempre gostei e levava jeito para fazer aniversários e comemorações na minha família. Tinha enorme prazer em fazer bolos e doces e isso despertava algo especial em mim. Graças ao incentivo de minha família e amigos fui motivada a investir mais nesse meu jeito com os doces”, falou Aline lembrando que sempre ouvia das pessoas: “nossa que bolo maravilhoso. Seu bolo é muito bom. Quando a gente come tem uma sensação especial… é viciante”, diziam.

Com esse retorno que recebia dos seus produtos, Aline enxergou a realização que tanto seu coração buscava. “Bastou para perceber que a confeitaria conseguia trazer essa sensação que queria as pessoas e me sentia realizada fazendo meus doces”, destacou.

Mesmo decidida a seguir no ramo da confeitaria, Aline se manteve no trabalho e conciliava a ocupação extra como um hobby. Mas em maio de 2020, devido a pandemia ela foi desligada da empresa que trabalhava e passou a se dedicar inteiramente a confeitaria como profissão. Foi então que criou a própria marca Cake Aline Boas.

Que Seja Doce

Sua participação no programa da GNT tem um objetivo especial: atender o pedido da filha de uma de suas clientes. “A Vitória adorava meus bolos e fez uma cartinha como presente de aniversário, onde escrevia me imaginando participar dos programas mais famosos. Foi por essa cartinha que tive a coragem e força necessária para me inscrever a participar do programa “Que Seja Doce. Nem passava pela minha cabeça participar de um programa de TV, mas foi algo que uma criança sonhou para mim e estarei lá com a Vitória imaginou”, revelou.

Para entrar no programa, Aline precisa de uma auxiliar e foi aí que convidou sua irmã Thais. “Ela é um exemplo de mulher empreendedora e determinada. Sempre esteve ao meu lado, me apoiando, me trouxe segurança. Somos parceiras e nós ajudamos em tudo. Tanto que as roupas de participação no programa foi ela quem fez”, citou.

Representar Caieiras e a mulher nesse mês especial é outro motivo de orgulho para Aline.

“Por todos os caminhos que Deus tem tomado em minha vida, me sinto uma mulher realizada. Quando aos meus olhos as coisas pareciam estar dando errado, tudo estava se encaminhando para as escolhas certas. Sou muito feliz por fazer parte dessa cidade. Aqui em Caieiras que conquistei as maiores realizações da minha vida. Tenho aqui novas oportunidades onde encontrei as realizações em tudo que tanto almejei em minha vida”.

“Poder representar tantas mulheres que, assim como em momentos de adversidades conseguiram encontrar na confeitaria ou em qualquer que seja a profissão suas realizações, fazendo algo que tem amor, é muito gratificante. Por fim, agradeço a minha família, a menina Vitória, aos meus amigos e clientes que sempre acreditaram em mim e no meu potencial”, concluiu Aline.

Veja mais sobre o trabalho dela no https://www.facebook.com/cakealineboas