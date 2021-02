Confeiteira caieirense é referência na internet

Moradora do Morro Grande, Thais entrou para o mundo da confeitaria há seis anos para ajudar na renda da casa. Mas quando descobriu que era boa na confecção de bolos e demais produtos, resolveu divulgar seu trabalho na internet e se deu bem. “Ao longo desses anos venho mostrando e ensinando tudo que sei nas redes sociais. Foi então que consegui muitos seguidores que hoje se inspiram na minha história e no meu dia a dia”, disse.

Hoje, ela conta com um fã clube no Facebook com mais de 100 mil seguidores. “Foi na raça e me orgulho de tudo isso. Atualmente vivo da confeitaria e dos vídeos do meu canal do YouTube. Já fiz lives com mais de 15mil pessoas ao vivo. Meus seguidores, são como uma família para mim”, declarou.

Thais é conhecida nesse ramo por ser dona da melhor massa de bolo do mundo. Através de seu canal no YouTube, ela já foi premiada com uma placa de comemoração por ter 100 mil inscritos e agora já passa dos 260 mil.

A mais nova premiação vem do Japão com o troféu de 1º lugar nas lives pelo Congresso Internacional da Confeitaria. “Ainda tenho muito pra conquistar e aprender, porém estou muito orgulhosa da profissional que estou me tornando”, destacou Thais.