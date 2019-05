Condenada por matar os pais, Suzane Richthofen deixa prisão para o Dia das Mães

O benefício de saída temporária de Dia das Mães concedido presos do sistema prisional que começou na terça-feira, 7, em todo País, permite que eles usufruam da liberdade até 13 de maio. Em meio as detentas beneficiadas, está Suzane von Richthofen que deixou a prisão no início da manhã desta quarta-feira, 8. Ela está presa na Penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier em Tremembé, em São Paulo.