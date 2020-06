Concursos públicos continuam suspensos em Caieiras

Desde que o certame foi paralisado, o jornal Regional News tem recebido telefonemas e mensagens dos participantes que alegam não conseguirem informações junto a prefeitura e a empresa responsável pelo processo realizado no final de 2019.

Esta é a terceira matéria feita pelo jornal tendo o concurso como tema. Mesmo com resposta do prefeito Gersinho Romero, os candidatos continuam questionando.

“Até agora não tivemos retorno de e-mail com mensagem dos responsáveis pelo concurso”, disse um candidato.

“Eu sou candidato do concurso da GCM e há algum tempo estamos tentando contato com a prefeitura para saber sobre o concurso que está suspenso desde janeiro por suspeita de fraude”, falou outro.

A questão foi levada novamente a conhecimento da prefeitura que na terça-feira, 16, emitiu uma nota com novos esclarecimentos. Confira na íntegra o que diz:

Nota Oficial sobre os Concursos 02 e 03/2019

A fim de esclarecer os diversos questionamentos a respeito do andamento dos Concursos Públicos 02 e 03/2019, que tratam, por exemplo, da incorporação de efetivo para a Guarda Municipal, a Prefeitura de Caieiras esclarece que a Legislação Federal (Lei Complementar nº 173/2020), além de proibir a realização de concursos, impede também o aumento de despesas, conforme se observa nos Incisos I a V do Artigo 8º:

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 FICAM PROIBIDOS, até 31 de dezembro de 2021, de:

I – conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;

II – criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;

III – alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV – ADMITIR OU CONTRATAR PESSOAL, A QUALQUER TÍTULO, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;

V – REALIZAR CONCURSO PÚBLICO, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV.

Há ainda, um procedimento instaurado pelo Ministério Público do Estado sobre os referidos concursos públicos, mas o mesmo corre em segredo de justiça.

Dessa forma os concursos, ainda que plenamente regulares no que se refere ao citado inquérito civil, deverão ser mantidos suspensos durante a vigência da citada lei federal de enfrentamento à pandemia da COVID-19.