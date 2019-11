Concurso público: Provas em Caieiras serão aplicadas no dia 17

De acordo com a prefeitura, a prova foi dividida em locais e horários diferentes de acordo com o cargo pretendido, sendo que no período da manhã a abertura dos portões será às 9h e o fechamento às 9h15. Já na parte da tarde, os portões serão abertos às 14h e fechados às 14h15.

Em razão do grande número de inscritos para as vagas de assistente de auxiliar administrativo e GCM (masculino), as provas foram distribuídas para locais diferentes levando em consideração a ordem alfabética. Por isso é importante que o candidato verifique na lista de homologação onde estão todos os nomes em ordem alfabética, número da identidade e número de inscrição, o local e endereço no qual será aplicada a prova de acordo com a inicial de seu nome.

O concorrente deve comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 minutos munido de: comprovante de inscrição; documento original de identidade (RG e CPF) ou Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia); caneta esferográfica de tinta preta ou azul, também podendo entrar com lápis e borracha.

Em caso de dúvidas, elas podem ser esclarecidas pelo telefone 2386-5387 (SAC da RBO) ou através do e-mail candidato@rboconcursos.com.br.