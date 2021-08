Concurso público do TJ-SP oferece 845 vagas

Os candidatos devem ter nível médio de escolaridade. O salário é de R$ 4.981,71 para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

São reservados 5% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros.

As vagas são para a Comarca da Capital e para todas as Circunscrições Judiciárias que compõem as 10 Regiões Administrativas.

São 400 vagas para a cidade de São Paulo e 445 para as demais cidades do estado. As inscrições devem ser feitas pelo site www.vunesp.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 79.