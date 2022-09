Concurso público da GCM de Francisco Morato teve inscrições prorrogadas

Outra mudança alcança a idade exigida para participar do processo que não terá mais limite. Antes, para se inscrever, era necessário ter entre 18 e 35 anos.

As alterações foram definidas na tarde de quarta-feira, 21, em reunião realizada na Câmara Municipal.

As inscrições devem ser feitas pela internet através do site: www.vunesp.com.br. Para evitar contratempos, é importante que os interessados leiam o edital completo do concurso e preencham a ficha de inscrição corretamente.

O valor da taxa é de R$68,00 e pode ser pago em qualquer agência bancária. As provas objetivas estão previstas para o dia 27 de novembro. Serão oferecidas 40 vagas, sendo 28 para homens e 12 para mulheres.

