Concurso: GCM de Caieiras divulga novas datas para realização de testes

Um dos motivos do atraso envolve a realização do TAF, teste de aptidão física, e a aferição de altura, prejudicados em razão da pandemia. Essas etapas deveriam ser concretizadas no final de 2020, conforme divulgou a prefeitura de Caieiras à época, mas acabou sendo anulado.

A explicação para a nulidade e as novas datas para realização do teste foram divulgado na página da Guarda Civil Municipal nas redes sociais. Veja o que diz a nota:

“Informamos que devido ao não cumprimento do prazo entre a publicação e a realização do Teste de Aptidão Física (TAF), o mesmo foi declarado nulo após decisões judicias, favoráveis a recursos de candidatos, encaminhadas à Prefeitura de Caieiras. Portanto, com a finalidade de dar andamento ao certame, será realizado novo TAF e aferição de altura nos dias 18 e 19 de setembro de 2021, no Estádio Municipal Carlos Ferracine, em Caieiras. A organizadora do concurso, RBO, deverá publicar nos próximos dias maiores informações acerca das próximas etapas.”